Польза или вред: вся правда о ГДЗ

К книгам с готовыми домашними заданиями можно относиться как угодно. Убежденные ретрограды утверждают, что ГДЗ - это способ вырастить ребенка лентяем и безнадежно испортить его аттестат. Другие же, наоборот уверены, что имея под рукой справочник с правильными ответами, ребенок всегда сможет в нужный момент проверить себя и вовремя исправит ошибку.

По сути, в этой ситуации нет и не может быть единственно правильного мнения относительно того, как относиться к ГДЗ. Однако, нужно признать, что ГДЗ давно и серьезно вошли в нашу жизни, поэтому и родителям, и школьникам не остается ничего иного, кроме как научиться правильно пользоваться этими пособиями, чтобы они приносили исключительно пользу, а не вред.

Итак, плюсы ГДЗ:

Самоконтроль

Имея на руках ГДЗ ребенок в любой момент может сам себя проверить. Выполняя сложные задания школьник так или иначе должен понимать, что он не зря работал и что завтра он не получит в школе двойку за неправильный ответ. Любой труд должен вознаграждаться и если школьник просидит несколько часов над домашним заданием, а в результате принесет домой плохую отметку, так как решение окажется неверным, в следующий раз он очень подумает, а стоит ли вообще выполнять домашнее задание. Однако, если выполнив работу школьник будет иметь возможность сверить ответы и выяснить правильно ли он решил задачу или написал упражнение, он сможет избежать подобной ситуации.

Подготовка к контрольным и тестам

Имея в своем распоряжении ГДЗ школьник может самостоятельно готовиться к итоговым контрольным работам и тестам. Для этого нужно повторить теоретический материал и шаг за шагом выполнить задания из школьного учебника. Когда все будет написано и решено, можно будет сверить полученные ответы с теми, которые даны в ГДЗ.

Плюс такой подготовки в том, что, во-первых, решая задачи ребенок лучше усваивает теорию, так как не просто зазубривает то или иное правило, а начинает понимать, как именно применить его на практике. А во-вторых, сверив ответы и выяснив сколько он допустил ошибок, школьник всегда будет трезво оценивать уровень своей подготовки и будет знать на какие темы ему стоит обратить особое внимание и сколько времени у него в запасе для того, чтобы восполнить пробелы в знаниях.

Удобство

Несомненным плюсом ГДЗ является экономия времени. Школьнику не нужно специально идти в библиотеку или домой. Чтобы срочно узнать правильный ответ на тот или иной вопрос ему понадобиться лишь доступ в Интернет и любой гаджет.

Придется думать

Еще одним плюсом ГДЗ является то, что в этих книгах можно узнать правильный ответ, однако там нет подробного решения, которое требуется во всех задачах открытого типа. А это значит, что школьник не сможет просто списать правильный ответ из ГДЗ и получить за это хорошую оценку.

Без подробного решения, которого нет в ГДЗ, правильный ответ не будет засчитан и вместо высокого балла школьник получит двойку. Это было сделано специально для того, чтобы узнав правильный ответ школьники могли проверить себя и понять правильно ли они выполнили задания, но не для того, чтобы они банально списывали, окончательно запустив учебу.

Минусы ГДЗ:

Списывание

Справедливости ради нужно признать, что наличие правильного ответа - это огромный соблазн для любого школьника. Имея под рукой правильные ответы мало кто сможет устоять и отказаться от банального списывания в пользу честного выполнения домашнего задания. 80% школьников спишут правильный ответ, а вот смогут ли они им воспользоваться - это уже другой вопрос и здесь многое будет зависеть от родителей, учителей и характера самих школьников.