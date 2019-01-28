Почему современные подростки не приспособлены к жизни

Те у кого дома подрастает подросток знают, как непросто заставить повзрослевшее чадо устроиться куда-нибудь на подработку и продержаться на этом месте хотя бы несколько месяцев. Большинство подростков возжелав стать счастливыми обладателями очередного смартфона, планшета, ноутбука или любой другой довольно дорогой игрушки не допускают даже мысли о том, что в 17 лет можно и своими силами заработать на новый гаджет.

Практически все подростки категорически не хотят даже думать о том, что им придется работать наравне со взрослыми. Если же под давлением родителей они все-таки и устраиваются куда-нибудь, как правило, уже через пару недель они начинают опаздывать на работу либо и вовсе погуливать. Еще через неделю-другую либо они уходят сами, гордо заявив родителям и работодателю, что они "устали", либо устав от постоянных проколов, косяков и прогулов работодатель указываем им на дверь.

Итак, почему же современные подростки упорно не хотят работать, не спешат съезжать от родителей и начинать самостоятельную жизнь и не стремятся заводить серьезные отношения?

Самореализация

Еще каких-то 20 лет назад для подростков было нормой уехать учиться в другой город и жить вдали от родителей в общежитии. После 20-ти многие шли на съемное жилье, чтобы попробовать взрослую жизнь. Современные же подростки не спешат уходить на съемные квартиры, не хотят работать и уж тем более не спешат обзаводиться собственными семьями, продолжая играть роль детей.

Как утверждают психологи, частично это можно объяснить появлением в нашей жизни Интернета. Если раньше, начиная самостоятельную жизнь и чего-то добиваясь собственными силами мы таким образом самореализовывались, то современные подростки самореализовуются в виртуальном мире и им этого уже достаточно. Имея возможность самореализоваться в вымышленной реальности они упорно не хотят нарушать привычную им зону комфорта.

Инфантильность

Современные подростки намного более инфантильны, по сравнению с подростками, которые росли в 70-х или даже 90-х. Современные подростки в большинстве своем не умеют готовить, не умеют распределять бюджет и фактически не смогут обойтись без помощи родителей ни в одном житейском вопросе начиная от вызова сантехника и заканчивая порванной курткой.

Такую инфантильность можно объяснить довольно тепличными условиями жизни, большим достатком и методами воспитания.

Современные подростки имеют гораздо больше, чем имели их сверстники 20 или 30 лет назад, следовательно, им нужно прилагать гораздо меньше усилий для получения желаемого результата. Отсюда и появление совершенно неприспособленных и инфантильных парней и девушек, которые в 17-18 лет фактически не могут обходиться без родителей.

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