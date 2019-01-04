Почему подростков тянет к алкоголю

К сожалению, родители многих подростков зачастую сталкиваются с проблемой подросткового алкоголизма. И несмотря на то, что подростки время от времени приходят в чувства, даже пытаются исправить появившиеся во время очередного загула двойки и клятвенно обещают родителям начать новую жизнь, в один прекрасный вечер они опять приходят домой под шофе, если вообще приходят, а их не приносят более трезвые друзья.

Кричать, отбирать смартфон, отключать Интернет и лишать подростка карманных денег бессмысленно. Все это уже давно проверено на практике и можно смело сказать, что все это не работает. Прежде, чем искать лекарство от болезни, нужно понять, что именно эту болезнь спровоцировало. Болезнь - это лишь следствие, нужно искать причину. Если вы хотите больше не видеть вашего ребенка пьяным, постарайтесь разобраться, почему для него выпивать - это нормально и что именно он пытается найти на дне бутылки.

Итак, почему подростки начинают пить:

Наследственность

Одна из самых серьезных причин подросткового алкоголизма - наследственность. Как ни крути, но генетика - наука серьезная и спорить с ней бесполезно. Склонность к алкоголизму передается от родителей и с этим ничего не поделаешь. К сожалению нередки случаи, когда усыновленный ребенок, всю жизнь проживший в благополучной семье по достижении подросткового возраста начинал отчаянно спиваться повторяя судьбу своих биологических родителей.

Пример

К сожалению, дети зачастую повторяют ошибки своих родителей. Они повторяют их неосознанно, просто не думая о том, что это неправильно. Если ребенок всю жизнь прожил в семье, где каждый день видел одного из родителей пьяным, ему даже в голову не придет, что это плохо. Он так прожил всю свою жизнь, он не видел другого, он просто не знает, что может быть совсем другая жизнь. Для него, наивного и неопытного подростка пьяный взрослый - это норма, которую он видел каждый день и шансов, что он не будет копировать своих пьющих родителей практически нет.

Травма

Были зафиксированы случаи подросткового алкоголизма, спровоцированного родовыми травмами и черепно-мозговыми травмами, полученными ребенком при рождении или в раннем детстве. Безусловно, такие травмы единичны и случаются один раз на несколько тысяч детей, тем не менее, игнорировать эту проблему не стоит.

Психические заболевания

К сожалению от подросткового алкоголизма всего один шаг до психического расстройства, как впрочем и наоборот: расстройство может спровоцировать тягу к алкоголю. Особенно остро реагируют на алкоголь подростки с ярко выраженными признаками психопатии. Такие подростки совершенно адекватны, они полностью отдают себе отчет в своих действиях и прекрасно понимают, что они делают. Однако, они полностью ассоциальны, у них часто меняются друзья, они не могут долго работать или учиться на одном месте, у них постоянные конфликты как со сверстниками, так и со взрослыми, у них очень резко меняется настроение и им характерны вспышки немотивированной агрессии.

Если вы заметили, что ваш ребенок стал слишком "взрывным" и порой вы просто не можете предуагадать, что именно может вызвать у него вспышку гнева или обиды - отправляйтесь с ним сначала к психологу, а потом возможно и к психиатру. Увы, но игнорирование проблемы и нежелание посмотреть правде в глаза только усугубит ситуацию.

Протест

Зачастую подростки впервые пробуют алкоголь в так называемой "плохой" компании. Как правило, это компания в которой подростки на пару лет старше вашего ребенка, разумеется все они плохо учатся, если вообще учатся. Алкоголь, сигареты, травка, ночные загулы и проблемы с полицией. К сожалению, это далеко не полный набор всего, что ждет подростка, связавшегося в плохой компанией. Вытащить свое чадо из такой компании, сложно, но все же реально и здесь все будет зависеть от генетической склонности ребенка к алкоголизму, от вашей мудрости и от того, как далеко вы готовы пойти в борьбе за собственного ребенка.