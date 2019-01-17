Почему подростки хамят

Тот, у кого дома живут подростки знает, что порой эти "онижедети" запросто могут превратить жизнь всех домочадцев в настоящий кромешный ад. Убегание из дому, хлопанье дверью, вранье, прогулы в школе, воровство, плохие оценки, вызовы к директору, проблемы с полицией и бесконечное хамство по отношению к родителям. Это далеко не полный список всего с чем приходится порой сталкиваться родителям подростков. Но если с оценками и прогулами все более или менее понятно, то как быть с хамством по отношению к родителям? Почему подростки начинают хамить и что с этим делать?

Границы дозволенного

Зачастую, переходя на хамскую манеру общения с родителями подростки просто-напросто прощупывают почву и пытаются определить границы дозволенного. В этот момент родителям крайне важно пресечь хамство с первой же попытки. Как только подросток почувствует слабину с вашей стороны - ждите нового всплеска гнева в ваш адрес и новых оскорблений при первом же удобном случае. Самое главное, что если не остановить это сразу, вскоре подросток даже перестанет извиняться за хамское поведение, поскольку будет считать его нормальным.

Самоутверждение

Еще одна причина для подросткового хамства - поиск себя и попытка самоутвердиться. Нагрузки в школе и гормональное созревание - это очень непростое испытание для подростков. А если ко всему этому добавить полнейшее отсутствие жизненного опыта, подростковую наивность и неприспособленность, картинка и вовсе получится удручающая. Именно поэтому, многие подростки ошибочно воспринимают хамство, как возможность самоутвердиться в глазах сверстников.

Наглядный пример

К сожалению, зачастую мы, сами того не желая, учим наших детей хамить. Дети - это всего-навсего наше зеркальное отражение и если ребенок каждый день слышит как родители хамят друг другу или разговаривают на повышенных тонах, он воспринимает подобную манеру общения как норму. Для ребенка, выросшего в семье, где все кричат друг на друга, хамить - это так же нормально, как чистить по утрам зубы. Поэтому, если вы не хотите, чтобы в один прекрасный день ваш ребенок начал вам откровенно хамить, посмотрите на себя со стороны и задумайтесь о том, что именно видит и слышит ваш ребенок, глядя на вас.

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