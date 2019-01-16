Почему дети не рассказывают родителям о своих проблемах

Кто из родителей не сталкивался с ситуацией, когда дети не рассказывают им о своих проблемах в школе? Будь-то травля со стороны одноклассников, конфликт с учителем, плохая оценка или что-нибудь еще, как правило, большинство детей до последнего оттягивают тот момент, когда родители обо всем узнают.

Итак, почему же школьники стараются не посвящать родителей в свои проблемы?

Скандал

Если на ребенка дома давят и по каждому поводу кричат, он в принципе не рискнет рассказывать о новой проблеме. Даже если в сложившейся ситуации он не виноват, а стал например жертвой травли со стороны одноклассников, он все равно не рискнет рассказать об этом родителям, боясь, что на него опять обрушатся с криками, обвиняя в том, что он не рассказал о проблеме раньше.

Не поверят

В некоторых семьях существует культ школы и учителя. Детям с первого класса внушают, что учитель всегда прав просто потому, что он - учитель. При таком подходе ребенок никогда не рискнет рассказать родителям о том, что у него уже давно конфликт с кем-то из преподавателей и в этот конфликт уже давно пора вмешаться родителям. Также школьник не рискнет рассказать, что у него проблемы с успеваемостью по какому-то предмету, или что он не уходил с урока вместе со всем классом, а учитель просто не стал разбираться и сделал запись в дневниках абсолютно всех учеников. Зачем пытаться что-то объяснить родителям, которые заранее заявили, что верят только учителю, а не своему ребенку?

Перспектива контроля

Зачастую дети пытаются скрыть от родителей свои проблемы, опасаясь, что в дальнейшем родители начнут активнее их контролировать и опекать. Перспектива тотальной заботы или контроля пугает школьников настолько, что они предпочитают в принципе не заикаться о том, что у них в школе что-то идет не так.

Страх наказания

Еще одна причина, по которой школьники скрывают от родителей проблемы в школе - банальный страх наказания. Как ни крути, в плохих оценках, выбитых окнах и сорванных уроках виноват сам ребенок и далеко не все можно списать на плохую компанию. А это значит, что так или иначе ему придется отвечать за свои поступки и исправлять свои ошибки. Такая перспектива детей не просто не радует, а откровенно пугает. Именно поэтому большинство школьников предпочитают либо молчать о проблемах, либо откровенно врать родителям до тех пор, пока не попадутся на вранье.

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