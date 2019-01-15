Плюсы и минусы частных школ

Когда в семье подрастает будущий первоклассник оформление ребенка в школу становится основным событием в жизни родителей. Какую школу выбрать, ту что поближе, или ту, что посолиднее? Как выбирать: по отзывам знакомых или доверяя своей интуиции? И наконец, какую школу выбирать: государственную или частную? И таких вопросов может быть огромное множество.

Итак, стоит ли отдавать ребенка в частную школу и в чем плюсы и минусы обучения в такой школе?

Плюсы:

Маленькие классы

В частных школах, в отличие от государственных, как правило, очень маленькие классы. Согласитесь, объяснить материал и спросить каждого ученика гораздо проще, когда в классе 15 учеников, чем когда их 30, а то и больше.

Меньше зубрежки

Большинство частных школ акцентируют внимание родителей на том, что дескать у них европейская методика преподавания, которая по сути выражается в бесконечных докладах, семинарах и т.д. Иными словами, если, чтобы сдать тему в обычной школе ребенок должен был бы просто весь вечер зубрить параграф, то в частной школе, никакой зубрежки не будет. Там ребенку придется приготовить доклад или продемонстрировать опыт. А это значит, что, чтобы подготовиться уроку ему придется не просто вызубрить материал, а действительно разобраться в нем и понимать что к чему.

Отчисление

В большинстве частных школ при плохих оценках учеников отчисляют несмотря на готовность родителей оплатить все косяки своих горячо любимых чад. Как правило, неотвратимость наказания и наглядный пример отчисления неуспевающих - это лучший стимул для всех остальных школьников действительно учиться, а не просто тратить родительские деньги.

Минусы

Завышенные оценки

Увы, но во многих частных школах дети получают завышенные оценки. В результате, при поступлении в вуз родители с ужасом узнают, что их ребенок, который в частной школе числился едва ли не гением, на самом деле слабо дотягивает до уровня троечника.

Дороговизна

Обучение в частной школе - это удовольствие не из дешевых. Один из самых серьезных минусов частных школ - дороговизна, однако, нужно признать, что в частных школах нет традиционных поборов на бесконечные мифические ремонты и нужды класса и школы.

Адаптация

Зачастую после частной школы ребенку крайне сложно адаптироваться в новой школе или в вузе. Дело в том, что индивидуальный подход, который зачастую зависит не столько от квалификации педагогов, сколько от платежеспособности и влиятельности родителей - это то, что не может не откладывать свой отпечаток на учительском подходе к ребенку. И если на протяжении долгих лет ребенок чувствовал себя королем ситуации только потому, что папа уже все оплатил, ему будет крайне сложно адаптироваться в мире, где папа может оплатить далеко не все.

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