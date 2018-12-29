Нужны ли ребенку несколько иностранных языков одновременно?

О том, что современным детям не обойтись без знания иностранного языка знают все родители. Как правило, сейчас предпочтение отдается английскому языку. Особо рьяные родители стараются сделать все, чтобы ребенок начал учить азы чужого языка еще в детсадовском возрасте. Но как быть с тем, что некоторые родители не хотят ограничиваться одним языком и свято убеждены, что ребенок должен знать как минимум два иностранных языка?

Стоит ли загружать ребенка изучением двух иностранных языков одновременно и какие мифы связанные с этим процессом наиболее популярны?

Языки не должны быть похожи

Если ребенок будет изучать похожие языки, он первое время будет откровенно путаться в них. Если уж вы решили, что вашему ребенку непременно нужно знать несколько иностранных языков, начните с тех, которые кардинально отличаются между собой, например английский и русский, украинский и французский. Чем меньше сходства между языками, тем легче будет ребенку различать их.

Доминирующий язык

Даже если ребенок будет изучать два иностранных языка одновременно, вам все равно придется определиться с тем, какой язык будет доминирующим. Это не значит, что второму языку будет уделяться меньше внимания или он не так важен, просто в случае если ребенок, говоря на одном языке, не вспомнит нужное слово, он интуитивно вставит в предложение слово из доминирующего языка. Со временем он перестанет делать такие манипуляции со словами и тем самым коверкать оба языка, но до тех пор, пока у ребенка нет необходимого словарного запаса, такие словарные аппликации неизбежны.

Когда начинать

Начинать изучать иностранные языки можно с трех лет, однако нужно отдавать себе отчет в том, что все дети сугубо индивидуальны. Не стоит путать родительские амбиции с реальным детским потенциалом. Если у ребенка нет способностей к изучению иностранных языков, он не сможет выучить даже один язык, как бы родители не размахивали кошельком. Поэтому, прежде, чем нанимать для ребенка десяток репетиторов, внимательно присмотритесь и прислушайтесь к нему, а еще лучше - посоветуйтесь с детским психологом.