Нужна ли ребенку школа: плюсы и минусы экстерната

Кто из родителей, вернувшись домой с очередного школьного собрания в сердцах не задумывался о том, чтобы забрать ребенка из школы?

Учителя, которые далеко не всегда на своем месте, весьма сомнительные школьные друзья с уровнем интеллекта ниже среднего, вечные поборы на какой-то мифический ремонт, постоянные записи в дневнике и откровенные пробелы в знаниях по самым профилирующим предметам. Рано или поздно весь этот ком проблем начинает давить на родителей так, что некоторые и вправду совершенно серьезно задумываются о том, а нужна ли их ребенку школа в принципе.

Итак, что же такое экстернат и какие плюсы и минусы таит в себе домашняя форма образования?

Экстернат - это не более, чем возможность заниматься дома и сдавать сессию в оговоренное время. Как правило, для того, чтобы дети получили право заниматься на дому нужны веские причины. Такой причиной может быть состояние здоровья, при котором ребенок не может посещать школу. Также на экстернат имеют право дети, активно занимающиеся спортом, музыкой и т.д., в силу чего они постоянно находятся в разъездах на концертах или соревнованиях. В этом случае школа идет навстречу таким детям и предоставляет им право заниматься на дому. Однако, даже если ваш ребенок не защищает на соревнованиях честь страны и абсолютно здоров, у вас есть право перевести его на экстернат, хотя нужно очень хорошо подумать, стоит ли это делать.

Плюсы:

Нет давления

Безусловно, перейдя на домашнее образование ребенок уже не будет зависеть от настроения учителя и по сути не так уж важно выучит он нужное правило сегодня или завтра, главное, чтобы он выучил его к моменту сдачи сессии. В этом плане жизнь ребенка становится намного проще и размереннее.

Нет гонки

При домашнем образовании у ребенка нет гонки и риска куда-то опоздать. Ему нет нужды просыпаться в семь утра, бежать в школу и отсиживать там по семь уроков. По сути, не так уж важно, какими именно уроками он будет заниматься сегодня, а какими завтра, как впрочем не важно сколько минут он уделит алгебре, а сколько химии. Главное - чтобы он смог потом сдать преподавателю все темы.

Репетитор для одного, а не учитель для тридцати

При домашнем образовании родители очень часто прибегают в помощи репетиторов. Как показывает практика, индивидуальные занятия с репетитором дают намного лучший результат, чем работа в школе. Как ни крути, но репетитор для одного - это куда эффективнее, чем учитель для тридцати школьников.

Минусы:

Нет графика

Как правило, дети, которые занимаются на дому, работают без четкого графика и зачастую их активность и работоспособность зависит от настроения, банальной лени и умения выпросить у мамы дополнительный выходной под обещание "все выучить завтра".

Нет жесткости

Далеко не все родители осознают степень ответственности, принимая решение о переводе ребенка на домашнее образование. Очень серьезным минусом может стать мягкий характер родителей и умение ребенка манипулировать взрослыми. Если в школе ребенок вынужден отсидеть 45 минут и периодически что-то отвечать у доски, то дома, как правило, начинается поиск причин, по которым занятие можно перенести на завтра. Если родители с первых дней дадут слабину, ребенок почувствует, что экстернат - это не занятия, а отдых и заставить его действительно заниматься будет очень сложно. К сожалению не редки случаи, когда через полгода после ухода на экстернат родители признавали, что совершили ошибку и были вынуждены вернуть ребенка в обычную школу.

Неприспособленность

Находясь на домашнем образовании ребенок растет и развивается вне коллектива, более того - он находится под постоянной опекой родителей. В результате, к окончанию школы аттестат может получить совершенно неадаптированный подросток, для которого обучение в вузе станет настоящей проблемой уже потому, что он не привык заниматься вдали от мамы и дома.

Нет друзей

Как ни крути, но школа - это не только уроки и двойки. В первую очередь - это общение со сверстниками, это перемены, драки, влюбленность, пропущенные уроки и выбитые окна. Переведя ребенка на домашнее обучение родители одним росчерком пера лишают его всего этого. А вот стоит ли это делать, нужно еще очень хорошо подумать.