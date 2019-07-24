"Звонок только для учителя": украинцев возмутили правила поведения в школе

В сети разгорелся скандал из-за правил поведения в школе. Одни украинцы считают это нормой, а другие не хотят, чтобы их ребенок подчинялся любому взрослому.

В поисках дненика для дочери, мать Алла Заможская наткнулась на правила поведения в школе, которые ей не понравились. Например, "звонок об окончании урока дается для учителя" или "ученик должен поднять руку и попросить разрешение в учителя, чтобы выйти из класса". Об этом она написала в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Хотела подчеркнуть, но там перл за перлом. А потом мы удивляемся, почему в школах все так странно. Издательство "БРИСК", г. Харьков", – написала Заможская.

Однако не все согласились с мнением женщины и считают, что это обычные правила для учеников, которые должны быть в каждой школе.

"Мы учились по этим правилам. Я считаю, что это нормально и правильно! За учеников несут ответственность учителя. Если что-то случится с ребенком, будет отвечать классный руководитель. Это нормальные правила", – написала пользователь Алена Мохнатюк.

Реакция украинцев на правила поведения в школе Скриншот

Реакция украинцев на правила поведения в школе Скриншот

А Ольга Домагальская не хочет, чтобы ее ребенок уважал и подчинялся любому взрослому, только на основании того, что он старше.

"Вот отсюда и случаи педофилии, когда ребенок безапелляционно выполняет любые команды любого взрослого. Также я против поднятия руки, чтобы сходить в туалет. Еще больше против того, что на это должен дать согласие учитель. Звонок для учителя? Нет, для всех! " – выразила свое мнение Домагальская.

Правила поведения в школе Алла Заможська в Facebook

Правила поведения в школе Алла Заможська в Facebook

Дневник Алла Заможська в Facebook

Реакция украинцев на правила поведения в школе Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские школы и детсады подключат к новой онлайн-системы управления.

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