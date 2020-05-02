Звезды: типы и интересные факты. Урок природоведения для 5 класса

Звезды – это гигантские раскаленные газовые шары, состоящие в основном из водорода и гелия. А почему они горячие и яркие? Благодаря ядерному синтезу – когда звезды нагреваются при превращению водорода в гелий.

Солнце – это также звезда. Она занимает примерно 99% всей массы Солнечной системы. Если вы хотите больше узнать о небесное светиле, то в этом поможет учебник по природоведению за 5 класс Т.В. Коршевнюк.

Жизненный цикл и смерть звезды

Рождение. Гигантские облака пыли и газа (их еще называют туманности) под влиянием гравитации сжимаются и собирают всю пыль вместе. Этот процесс может занять миллионы лет. Когда все больше пыли собирается, гравитация усиливается, облако начинает нагреваться. Тогда из ее центра вырываются огромные газовые струи, которые становятся молодой звездой.

Основная последовательность. Далее звезда производит энергию и светится миллиарды лет. Ведь так звезда проводит большую часть своей жизни. За это время идет безумное противостояние между силой притяжения, которая хочет сжать звезду, и теплом, которые пытаются ее разорвать. В конечном итоге гравитация всегда побеждает.

Красный гигант. Когда запасы водорода подходят к концу, внешняя часть звезды расширяется. Чтобы выжить, она сжигает гелий и углерод. Впоследствии звезда становится красным гигантом.

Смерть. Со временем ядро ​​звезды начнет производить железо. Это приведет к краху. Что будет со звездой дальше, зависит от ее величины. Большие создают ядерный взрыв, который называют сверхновой. Они распространяют в космическое пространство строительный материал для других планет и звезд. После сверхновой может образоваться черная дыра или нейтронная звезда. Средние могут стать белой карликовой звездой или после гибели оставляют огромный вращающийся диск плазмы и пыли. А маленькие тихо угасают и превращаются в тусклый объект, размером не больше Земли.

смерть звезды UkrMedia

Типы звезд

Во Вселенной существует множество различных типов звезд. В основном их классифицируют по цвету. Маленькие звезды красные и не светят слишком ярко. Звезды среднего размера желтые, как Солнце. Наибольшие звезды голубые и чрезвычайно яркие.

Есть и другие типы звезд:

Карлики. Коричневый карлик – это субзвезда, которая не имеет достаточно большого размера, чтобы состоялся ядерный синтез. Это газовый шар, которая слишком велика для планеты и маленькая для звезды. Карлик больше Юпитера, но меньше Солнца. Он не излучает ни света, ни тепла. Белый карлик – это остатки краха от красного гиганта. Они очень плотные и горячие. Их температура достигает 100 000 градусов. Гиганты. Представляют собой позднюю стадию жизненного цикла, когда запасы водорода подходят к концу. Существует синий гигант – это звезда основной последовательности, и красный – звезда расширяется и охлаждается. Некоторые гиганты такие же большие, как и вся Солнечная система. Нейтроны. Образуется при распаде гигантской звезды. Она очень крошечная, но плотная. Цефеида. Звезда меняет свою светимость в начале жизни и в завершении. Вольфа-Райе. Для этого класса звезд характерна высокая температура и светимость. Бинарные. Это система из двух звезд, которые гравитационно связаны между собой. Они вращаются по замкнутым орбитам вокруг одного центра. Половина всех звезд галактики имеют свою пару. Существуют даже группировки до четырех звезд.

Бинарные звезды V-kosmose.com

Интересные факты о звездах:

Большинство звезд во Вселенной – красные карлики.

Звезды мерцают из-за движения в атмосфере Земли.

Чем они меньше, тем дольше живут. Гигантские звезды яркие, но быстро выгорают.

Ближайшая к Земле звезда – Проксима Центавра. Чтобы попасть туда, придется путешествовать со скоростью света в течение 4,2 года.

Солнце существует 4,5 миллиардов лет.

Коротко мы рассказали основную информацию о звездах. Если вас интересует размеры и масса звезд или спектральные классы, вы можете найти это в учебнике по природоведению за 5 класс А.Г. Ярошенко. Дали домашнее задание из учебника или рабочей тетради? Не до конца поняли тему? Воспользуйтесь ГДЗ по природе за 5 класс.

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