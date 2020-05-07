Зрение и глаз: интересные факты. Шпаргалка для урока по биологии

Зрение – одно из пяти чувств, которое помогает увидеть, что происходит в мире вокруг нас. С помощью зрения мы видим своими глазами различные предметы, их цвета и размер, различаем цифры, буквы и рисунки.

Зрительная сенсорная система состоит из глаза, зрительного нерва, подкорковых центров зрения и зрительной зоны. О других системах человека читайте в учебнике по биологии за 8 класс О.В. Костылева.

Как мы видим? Свет попадает в глаза через черное пятно посередине, которое является дыркой в глазу. Она называется зрачком. Зрачок может менять размеры с помощью цветной части вокруг нее, мышцы, которая называется радужной оболочкой. Если свет слишком яркий, зрачок уменьшается, чтобы защищать глаза. Если темно, радужная оболочка откроет зрачок вверх. Так больше света попадет в глаза.

Строение глаза

Глаз расположен в глазнице черепа. Оно состоит из глазного яблока и вспомогательного аппарата глаза.

Внешняя оболочка включает белковую оболочку или склеру и роговицу. Она дает глазному яблоку формы, чем защищает от повреждений и микроорганизмов.

Далее расположена средняя оболочка. Она состоит из радужки, цилиарного тела и сосудистой оболочки, которая обеспечивает питание всего глаза.

Внутренняя оболочка – это сетчатка. Как только свет попадает в наш глаз, оно проходит через жидкости и приземляется на сетчатку в задней части глаза. Сетчатка преобразует световые лучи в сигналы, которые может понять наш мозг. Сетчатка использует чувствительные к свету клетки: палочки и колбочки. Палочки очень чувствительны к свету и помогают нам видеть, когда темно. Колбочки помогают нам видеть цвет. До 14 месяцев дети не воспринимают цвета. А потом начинают видеть красный, зеленый, а позже – синий.

Чтобы свет был сосредоточен на сетчатке, глаз имеет хрусталик. Мозг посылает сигналы обратной связи к мышцам вокруг хрусталика, чтобы сказать, как фокусировать свет. Так работает камера или микроскоп, когда мы регулируем объектив и хотим определенное изображение в фокусе. Когда свет нельзя полностью сфокусировать правильно, человек нуждается в очках или линзах.

К вспомогательному аппарату входят брови, веки с ресницами, слезные железы и мышцы глаза. Из-за бровей в наши глаза не попадает пот со лба. Веки с ресницами защищают глаза от пыли. Слезная железа выделяет слезы, которые помогают удерживать чистоту глаз.

А почему у человека два глазных яблока? С их помощью мозг получает две разные картинки с разных ракурсов. Мы видим только одно изображение, но мозг использует два. Это нужно, чтобы дать информацию о том, как далеко что-то находится. Это называется глубинным восприятием.

строение глаза википедия

Интересные факты о глазах:

Изображения у сетчатки на самом деле перевернутое с реального изображения. Наш мозг понимает это и переключает его. Иначе мы бы запутались.

У человека есть слепое пятно, где оптический нерв подключается к сетчатке.

В среднем человек моргает 15 раз в минуту.

Восемь процентов мужчин являются слепыми, а женщин – один процент.

На домашнее задание дали отвечать на вопросы в учебнике или рабочей тетради? Ищите ответы в разделе ГДЗ и решебники по биологии за 8 класс.

Зрение и глаз Укринформ

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