В школах Украины возникли сложности с организацией ВНО: как готовятся

В школах Украины возникли сложности с организацией внешнего независимого оценивания (ВНО). Первая проблема – обеспечить дистанцию между участниками процесса.

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Как сообщает ТСН, директора школ измеряют рулеткой расстояния между партами, чтобы выдержать обязательные 1,2 м между участниками процесса (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Перед ВНО в школах решают проблемы с дистанцией и безопасностью

По словам директора киевской гимназии №179 Ирины Чернилевской, вместить в одну аудиторию удается 12 учеников, а нужно 15, потому что еще в типографии задания автоматизированно фасуются в пакеты по 15 тестов в каждом.

Но больше всего она беспокоится о здоровье учеников. В гимназии будут составлять минимум три теста, одновременно в школе будут находиться 330 абитуриентов и еще несколько десятков учителей.

"Процедура ВНО предусматривает, что одно ВНО вы пишите в одном заведении, одним коллективом. Второе ВНО – с другими участниками в другой школе. И так далее. То есть мы понимаем, что это как огромная ложка, которая перемешивает всех абитуриентов, и потом они возвращаются в семьи. И мы понимаем, что мы не можем снять этот риск", – отметила Чернилевская.

Во время тестирования абитуриентам придется приспустить маску хотя бы на минуту для идентификации. Из-за масочного режима выпускники будут проходить ее дважды.

Как сообщал OBOZREVATEL, основная сессия ВНО в Украине начнется 25 июня с тестирования по математике, а завершится 17 июля тестированием по химии.

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