При любых условиях: в МОН рассказали, когда пройдет ВНО-2020

В Министерстве образования и науки Украины назвали даты проведения внешнего независимого оценивания. Из-за карантина его перенесут либо на июнь-июль, либо на август-сентябрь.

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Как рассказал замминистра образования и науки Украины Егор Стадный в видеоролике на YouTube-канале МОН, внешнее независимое тестирование пройдет при любых условиях. Сейчас возможных сценария два:

Если карантин закончится до начала июня, основная сессия ВНО состоится между 25 июня и 17 июля. Результаты – 31 июля.

Если же карантин продлится до начала августа, основная сессия состоится между 17 августа и 4 сентября. Результаты – 17 сентября.

Когда в Украине пройдет ВНО-2020 Скриншот из видео

Когда в Украине пройдет ВНО-2020 Скриншот из видео

По словам Стадного, кроме пользы в борьбе с коррупцией, ВНО еще и безопаснее, чем вступительные экзамены. Мол, в прошлом году 145 тысяч человек поступали на бакалавриат, оформив около 900 тысяч заявок. Без ВНО им бы пришлось ездить по разным городам, что в условиях пандемии COVID-19 очень опасно.

"Если бы кто-то осмелился отменить ВНО, сотни тысяч абитуриентов и их родители по несколько раз ездили бы в другие города для сдачи вступительных экзаменов. Они собирались бы в большом количестве в аудиториях. А ВНО – это 15 участников и 2 инструктора в одной аудитории", – отметил замминистра.

Также он посоветовал выпускникам не терять времени зря и готовиться к ВНО, в том числе, на YouTube-канале МОН и телеканалах Рада и Киев – там ежедневно проходят уроки по подготовке к оцениванию.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за продления карантина до 24 апреля включительно в Украине перенесут сроки проведения ВНО и вступительной кампании.

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