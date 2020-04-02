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Когда закончится карантин в Украине: в Минобразования развенчали громкий фейк

8.3т
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Украинцев призвали не верить в фейк о том, что общенациональный карантин из-за коронавируса якобы продлят до 15 мая, а внешнее независимое оценивание отменят.

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Соответствующее опровержение появилось на странице Министерства образования и науки Украины в Facebook. В нем граждан призвали доверять только официальным источникам информации.

"Информация о якобы продлении общенационального карантина до 15 мая 2020 года и об отмене ВНО – фейк. Сейчас она активно распространяется в родительских и учительских группах со ссылкой на Facebook-страницу Минобразования. Однако эта информация не соответствует действительности", – заверили в ведомстве, напомнив, что 2 апреля правительство определило, что карантин продлится до 24 апреля.

Карантин в школах

Карантин в школах

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"Эта дата пока остается неизменной. Если правительство примет решение о продлении карантина, Министерство образования и науки сообщит об этом на официальных ресурсах, а также пришлет соответствующие письма местным управлениям образования", – добавили в Минобразования.

Также украинцам напомнили, что отмена ВНО недопустима, поскольку именно на его основании будет происходить поступление в вузы.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
ВНО Министерство образования Украины
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