Когда закончится карантин в Украине: в Минобразования развенчали громкий фейк

Украинцев призвали не верить в фейк о том, что общенациональный карантин из-за коронавируса якобы продлят до 15 мая, а внешнее независимое оценивание отменят.

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Соответствующее опровержение появилось на странице Министерства образования и науки Украины в Facebook. В нем граждан призвали доверять только официальным источникам информации.

"Информация о якобы продлении общенационального карантина до 15 мая 2020 года и об отмене ВНО – фейк. Сейчас она активно распространяется в родительских и учительских группах со ссылкой на Facebook-страницу Минобразования. Однако эта информация не соответствует действительности", – заверили в ведомстве, напомнив, что 2 апреля правительство определило, что карантин продлится до 24 апреля.

Карантин в школах "Вечерний Николаев"

"Эта дата пока остается неизменной. Если правительство примет решение о продлении карантина, Министерство образования и науки сообщит об этом на официальных ресурсах, а также пришлет соответствующие письма местным управлениям образования", – добавили в Минобразования.

Также украинцам напомнили, что отмена ВНО недопустима, поскольку именно на его основании будет происходить поступление в вузы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

1 апреля советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что пик эпидемии коронавируса в Украине может наступить в период с 15 по 25 апреля. В этой связи, по его словам, карантин может быть продолжен до 15 мая.

Ранее о том, что карантин в Украине могут продлить до 15 мая, заявил глава МВД Арсен Аваков. От отметил, что это является оптимистичным сценарием.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине из-за коронавируса, возможно, будет значительно ослаблен менее чем через два-три месяца после его введения.

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