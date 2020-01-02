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"Знаю, вам холодно не в теле": школьница из Черновцов написала трогательное письмо военному

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Письмо ученицы 6-го класса, который она написала в 2014 году на передовую, поразил семью военного. Поэтому они разыскали школьницу, чтобы отблагодарить ее.

Историю рассказала жена участника боевых действий на востоке Украины Светлана Кабанец в Facebook. По ее словам, в письме было указано только, что автором является ученица 6-А класса из Черновцов Мария Сорока (чтобы посмотреть письмо, доскролльте до конца страницы).

"Знаю, вам холодно не в теле, а в душе. Знаю вам тяжело, грустно, ведь присылают письма родные, которые пишут, что все хорошо. А что же ответить? Что вам холодно и чтобы родители забрали домой? Нет! Вы гордо отвечаете, что все хорошо, но это не так", – написала школьница.

"Знаю, вам холодно не в теле": школьница из Черновцов написала трогательное письмо военному

Скриншот

Семья начала поиски девочки в соцсети. И за один день они нашли школьницу. Оказалось, что она является ученицей гимназии №7 в Черновцах.

"Письмо хранится и сохранится у нас на всю жизнь. Я нашла Марию, она не поверила, что вообще ее письмо могло дойти до военных, и назвала это новогодним чудом", – написала Кабанец.

Письмо школьницы из Черновцов

Письмо школьницы из Черновцов

Facebook Светлана Кабанец

"Знаю, вам холодно не в теле": школьница из Черновцов написала трогательное письмо военному

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, школьница из Тернопольщины рассказала о смертельный риск ради знаний.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Место
Украина Черновцы
Теги
письма ребенок школа
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Pohiluyk Lidiya
Pohiluyk Lidiya
Спасибо Богу за таких детей!! Спасибо Родителям и школе за воспитание такой дочери-школьницы!пусть хранит и благословляет её Господь!!
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