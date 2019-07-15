Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Знание английского языка станет обязательным условием поступления в вузы Украины

1.1т Читать материал на украинском

Министерство образования и науки Украины утвердило Концепцию развития английского языка в университетах. Так, к 2023 году владения иностранным на уровне не менее В1 станет обязательным условием для вступления на бакалавра, В2 – для выпуска.

Как пишет пресс-служба МОН, документ предусматривает организацию языковых курсов и интенсивов. Часть профильных дисциплин предлагают сделать англоязычными и проводить регулярные "скрининги знаний". Также планируется ввести обязательное ВНО по иностранному языку после бакалавриата.

"Из не англоязычных стран Европы Украина по уровню знания английского языка находится на 28 месте из 32. Мы очень теряем из-за этого свой потенциал", – отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Новости
В Украине начался прием заявлений в вузы: что нужно знать

Через стандарты высшей школы будет прописано требование, что студент бакалавриата обязательно, независимо от специальности, должен усвоить иностранный язык на уровне В1+, если он хочет получить диплом. Для старших уровней – магистры и доктора философии с академическим компонентом – обязательным будет уровень В2.

"Для поощрения университетов к преподаванию и студентов к изучению английского во время бакалавриата концепция предусматривает увеличение часов и изменения содержания языковых дисциплин", – говорится в сообщении пресс-службы.

Новости
Топ-7 распространенных вопросов-ответов о вступлении-2019: информация для абитуриента

Документом также предусмотрено развитие бесплатных онлайн-курсов для самостоятельного изучения учащимися и студентами иностранного языка. Такой формат, отмечают в ведомстве, поможет будущим абитуриентам.

Вступление в университет

Вступление в университет

Etcetera Media

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее опубликованы первые рейтинговые списки абитуриентов.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Образование в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Образование в Украине
Персона
Лилия Гриневич
Место
Украина
Теги
Минобразования образование
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
2
Смешно
5
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
правильно, что бы каждый украинец понимал что ему хозяин говорит!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1