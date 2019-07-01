Знаменитостей с их соцсетями обвинили в пагубном влиянии на детей

Представители шоу-бизнеса, звезды и блогеры должны выкладывать больше неотредактированных селфи в социальных сетях, чтобы не ухудшать психическое здоровье детей.

Об этом заявил министр образования Великобритании Дамиан Хиндс, сообщает The Independent. По его словам, идеализированные фотографии лишь усиливают негативное представление детей о своем теле.

Министр призвал знаменитостей и лидеров мнений, которые могут похвастаться большим количеством подписчиков, быть более честными с юными поклонниками, ведь отретушированные фото в Instagram не отражают жизненных реалий.

Как отметил Хиндс, дети растут с искаженным представлением о том, что является нормальным, из-за неправдивых изображений, которые они видят в социальных сетях.

Он обратился к влиятельным людям и знаменитостям с просьбой быть менее сосредоточенными на внешности, добавив, что они должны использовать хэштег #notedited - “не отредактировано при размещении реального контента в социальных сетях”.

Пэрис Хилтон позирует для селфи

Его комментарии появились после того, как данные Фонда психического здоровья показали, что двое из пяти подростков испытывают беспокойство из-за идеализации образа тела в интернете.

Хиндс подчеркнул: "Я хочу, чтобы влиятельные лица в социальных сетях думали, действительно ли то, что они публикуют на своей платформе, - это честно? Это подлинно? Это слишком сфокусировано на изображении? То, о чем я прошу онлайн-знаменитостей, - это меньше селфи и больше путешествий, больше природы, больше честности. Используйте свой доступ, чтобы обучать своих молодых последователей, а не фокусироваться на имидже".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские школьницы записали впечатляющую песню о буллинге: "Остановись! Ты - человек!".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся