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Знаменитостей с их соцсетями обвинили в пагубном влиянии на детей

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Представители шоу-бизнеса, звезды и блогеры должны выкладывать больше неотредактированных селфи в социальных сетях, чтобы не ухудшать психическое здоровье детей.

Об этом заявил министр образования Великобритании Дамиан Хиндс, сообщает The Independent. По его словам, идеализированные фотографии лишь усиливают негативное представление детей о своем теле.

Министр призвал знаменитостей и лидеров мнений, которые могут похвастаться большим количеством подписчиков, быть более честными с юными поклонниками, ведь отретушированные фото в Instagram не отражают жизненных реалий.

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Как отметил Хиндс, дети растут с искаженным представлением о том, что является нормальным, из-за неправдивых изображений, которые они видят в социальных сетях.

Он обратился к влиятельным людям и знаменитостям с просьбой быть менее сосредоточенными на внешности, добавив, что они должны использовать хэштег #notedited - “не отредактировано при размещении реального контента в социальных сетях”.

Пэрис Хилтон позирует для селфи

Пэрис Хилтон позирует для селфи

Его комментарии появились после того, как данные Фонда психического здоровья показали, что двое из пяти подростков испытывают беспокойство из-за идеализации образа тела в интернете.

Хиндс подчеркнул: "Я хочу, чтобы влиятельные лица в социальных сетях думали, действительно ли то, что они публикуют на своей платформе, - это честно? Это подлинно? Это слишком сфокусировано на изображении? То, о чем я прошу онлайн-знаменитостей, - это меньше селфи и больше путешествий, больше природы, больше честности. Используйте свой доступ, чтобы обучать своих молодых последователей, а не фокусироваться на имидже".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские школьницы записали впечатляющую песню о буллинге: "Остановись! Ты - человек!".

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Тема
Детские страхи
Место
Великобритания
Теги
Instagramшкола
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