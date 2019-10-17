Жестокое избиение школьницы в Запорожье: скандал получил продолжение

Коммунарский районный суд Запорожья отправил под домашний арест 15-летнюю школьницу, которая жестоко избила девушку на стадионе учебного заведения, после чего ее госпитализировали в больницу.

Подозреваемая нецензурно выражалась в адрес потерпевшей и наносила ей ногами удары в голову и участки туловища, что привело к травм рук, тела и лица, пишет пресс-служба суда (чтобы посмотреть видео драки, доскролльте до конца страницы).

В драке приняли участие около десятка подростков. Одни наблюдали, другие снимали на мобильные телефоны и даже подсвечивали фонариками. Также избили еще одну девочку, о состоянии которой неизвестно.

"Несовершеннолетная подозреваемая вечером 12 октября 2019 года, находясь на стадионе одной из школ Коммунарского района в городе Запорожье, и неустановленное лицо подошли к несовершеннолетней Л. и начали наносить ей удары в лицо. Доведя потерпевшую к беспомощному состоянию, Б. заставила ее встать на колени и просить у нее прощения и целовать обувь", – говорится в сообщении.

Суд отправил подозреваемую под домашний арест с 19:00 до 6:00 следующих суток. Кроме того, она обязана прибывать дважды в неделю к следователю, не отлучаться за пределы города, сообщать об изменении своего места жительства и воздерживаться от общения с потерпевшей, а также с установленными во время досудебного расследования свидетелями.

Избиение школьницы в Запорожье Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в школе Запорожье ученик пытался задушить одноклассницу.

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