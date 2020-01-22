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"Жертва системы": в Киеве призвали в армию 12-летнего школьника

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В Киеве 12-летнему школьнику принесли повестку в армию от военкомата Голосеевского района.

О курьезе сообщила мать ребенка Ирина Костюченко на Facebook-странице. Сначала она подумала, что это повестка старшему 20-летнему сыну. Однако он имеет другое имя и не является годным к военной службе, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Среднему, который родился в январе 2008-го, система "набросила" 5 лет. Перепутала, пожалуй, "2008" и "2003". Для того, чтобы повестка пришла ему, он, видимо, должен возглавить международный наркокартель", – отметила Костюченко.

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По ее словам, также в фамилии перепутали одну букву. Женщина намеревалась посетить военкомат в назначенное повесткой время, ведь думала, что по телефону ничего не докажет. Однако позже с ситуацией разобралась.

Скриншот

Скриншот

"Конструктивно, спокойно, нашли, где был "глюк". Пост удалила", – добавила Костюченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России школьников заставили написать прадеду на фронт.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Новости Киева и Киевской области Школа
Место
Украина Киев
Теги
армия ребенок
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