"Жертва системы": в Киеве призвали в армию 12-летнего школьника

В Киеве 12-летнему школьнику принесли повестку в армию от военкомата Голосеевского района.

О курьезе сообщила мать ребенка Ирина Костюченко на Facebook-странице. Сначала она подумала, что это повестка старшему 20-летнему сыну. Однако он имеет другое имя и не является годным к военной службе, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Среднему, который родился в январе 2008-го, система "набросила" 5 лет. Перепутала, пожалуй, "2008" и "2003". Для того, чтобы повестка пришла ему, он, видимо, должен возглавить международный наркокартель", – отметила Костюченко.

По ее словам, также в фамилии перепутали одну букву. Женщина намеревалась посетить военкомат в назначенное повесткой время, ведь думала, что по телефону ничего не докажет. Однако позже с ситуацией разобралась.

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"Конструктивно, спокойно, нашли, где был "глюк". Пост удалила", – добавила Костюченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России школьников заставили написать прадеду на фронт.

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