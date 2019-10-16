Жену Зеленского призвали запретить чипсы в школах

Супруга президента Украины Елена Зеленская, которая занялась вопросом питания в школах, получила жалобу на продажу в школьных буфетах вредной еды.

Об этом сообщает Моя Школа OBOZREVATEL.

В частности, под постом Зеленской в Instagram призыв запретить продажу в школьных буфетах чипсов, чупа-чупсов и сухариков собрал за неделю одно из самых больших количеств лайков.

"Во многих школах в буфетах продают чипсы, сухарики, чупа-чупсы. Как по мне это недопустимо. Хотелось, чтобы это было запрещено", - отмечается в этом комментарии.

Его написала Адриана Тымчишин из Стрыя Львовской области.

Судя по ее странице в Instagram, у нее двое детей.

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