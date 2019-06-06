Женщины в науке: советы учителям по разрушению стереотипов у детей

Присутствие и, главное, видимость женщин в науке помогают заинтересовать девочек научной деятельностью.

Учебно-публицистический проект Edutopia от образовательного фонда Джорджа Лукаса опубликовал интересные результаты мета-анализа. В течение нескольких десятилетий собирались данные о том, насколько часто мальчики и девочки изображают на рисунках ученых женского пола. Всем детям давали одинаковое задание: нарисовать, как, по их мнению, выглядит ученый. Из 5000 детских рисунков, собранных между 1966 и 1977 годами, лишь на 28 были изображены женщины-ученые. Все 28 работ были нарисованы девочками.

С тех пор к эксперименту привлекли ли около 20 000 детей. В 1985 году исследование показало, что девочки стали изображать женщин-ученых в 36% случаев. В 2016 году эта цифра выросла до 58%. Мальчики же, как и почти полвека назад, в 9 случаях из 10 рисовали ученого-мужчину.

Изменения в процентном соотношении количества "девчачьих" работ с изображением женщин-ученых исследователи связывают с тенденцией роста численности женщин, занятых наукой. Например, по данным Национального научного фонда США, в 2015 году женщины составляли 48% среди ученых в сельскохозяйственных и экологических направлениях науки, а вот в 1993 году их было только 34%.

Дэвид Миллер и его коллеги из мета-анализа также утверждают, что стереотип "наука - это для мужчин" может помешать девушкам в их дальнейшей жизни и карьере. Если девочки не видят перед собой примеров женщин-ученых, они просто не идут в науку, и круг замыкается.

Американские исследователи составили несколько советов учителям, ведь преподаватели играют значительную роль в поощрении детей учиться и развиваться. Помочь девочкам поверить в свои силы и не бояться пробовать себя в научной карьере можно так:

Приглашать на встречу с учащимися женщин-ученых

Общение с "настоящими учеными", которых можно расспросить об их житье-бытье, может вдохновить девочек идти в науку. "Живой" положительный пример чрезвычайно важен.

Обращать внимание на гендерное равенство в речи

Называя мальчиков будущими инженерами или архитекторами, не забывать то же самое говорить о девочках. Например: "А наша София, если захочет, может стать доктором биологических наук".

Избегать переноса тревоги

Особенно это касается учителей математики. Не используйте фраз вроде "А с этой задачей даже не все мальчики справятся" или "Ребята умеют быстро решать примеры, а девочки хорошо читают", ведь это просто стереотипы. Выбирайте стратегии преподавания, развивающие позитивное отношение ваших учениц к математике.

Подчеркивать, что наш мозг постоянно развивается

Расскажите детям, что каждый человек может "прокачивать" свои способности и научиться тому, чего до сих пор не умел.

Вешать в классе плакаты или картины, на которых изображены женщины-ученые

Подобные наглядные пособия, которые каждый день будут видеть дети, тоже будут полезны для преодоления стереотипа "наука не для женщин".

Предлагать детям читать приключенческие книги, в которых девочки изображаются как умные, храбрые и целенаправленные

Это также помогает ученицам поверить в себя: многие дети отождествляют себя с любимыми героями или героинями.

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