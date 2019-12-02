Запыхавшийся Зеленский рассказал о миллионах для украинских школ

Президент Украины Владимир Зеленский во время подведения итогов прошедшей недели рассказал о финансировании образования.

Глава государства записал новое видеообращение к украинцам, которое он снял во время тренировки в спортзале, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, Зеленский рассказал, что на прошлой неделе правительство выделило 600 млн гривен на школьные автобусы для сельской местности. Также 400 млн гривен выделили и на ремонт столовых в учебных заведениях.

Зеленский в спортзале рассказал о финансировании образования Скриншот

"На техническое оборудование школ правительство направило 800 млн гривен. Особенно это касается лабораторий по математике, физике, химии. Хотим, чтобы 2020 год стал годом математики в Украине", – добавил президент.

(О финансировании образования смотрите с 1:10)

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский предложил нововведение для студентов.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!