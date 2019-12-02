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Запыхавшийся Зеленский рассказал о миллионах для украинских школ

1.8т
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Президент Украины Владимир Зеленский во время подведения итогов прошедшей недели рассказал о финансировании образования.

Глава государства записал новое видеообращение к украинцам, которое он снял во время тренировки в спортзале, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Так, Зеленский рассказал, что на прошлой неделе правительство выделило 600 млн гривен на школьные автобусы для сельской местности. Также 400 млн гривен выделили и на ремонт столовых в учебных заведениях.

Зеленский в спортзале рассказал о финансировании образования

Зеленский в спортзале рассказал о финансировании образования

Скриншот

"На техническое оборудование школ правительство направило 800 млн гривен. Особенно это касается лабораторий по математике, физике, химии. Хотим, чтобы 2020 год стал годом математики в Украине", – добавил президент.

(О финансировании образования смотрите с 1:10)

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский предложил нововведение для студентов.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
школа образование Кабинет министров Украины
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Pollak John
Pollak John
Янелох всё ещё верит что украинцы ведутся на его сказочки ? Особенно сейчас , перед Нормандской встречей ..
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