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Зеленский станцевал перед школьниками: появилось видео

2.9т
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Во время молодежного форума "Украина растет вместе со мной" Владимир и Елена Зеленские станцевали перед школьниками.

Мероприятие проходит с 20 по 21 ноября в Киеве. Появление президента и первой леди вызвало фурор у школьников, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Юные ведущие предложили Зеленским разрядить обстановку "футбольным" танцем, к которому также присоединились участники форума.

Зеленский станцевал перед школьниками

Зеленский станцевал перед школьниками

Скриншот

"О, будем танцевать", – сказал президент, когда услышал музыку.

Зеленский повторял все движения за школьниками, а вот первая леди немного смущалась и не танцевала вместе с мужем.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский отвел сына в школу и устроил скандал.

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Автор
Оксана Воля Оксана Воля
Тема
Школа
Персоны
Владимир Зеленский Елена Зеленская
Место
Украина
Тег
школа
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