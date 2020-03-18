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Зеленский срочно обратился к студентам, школьникам и учителям. Видео

1.9т
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Высшие учебные заведения Украины не имеют права выселять студентов из общежитий.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении, опубликованном вечером в среду, 18 марта.

"Никто не будет выселять студентов из общежитий. Этот вопрос на личном контроле премьер-министра Украины. Дорогие студенты, если кто-то говорит вам выселяться, показывайте это видео и документ на сайте Минобразования", – сказал президент.

Также Зеленский обратился к работникам сферы образования, пообещав, что их средняя заработная плата за время карантина будет сохранена и выплачена.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

скриншот

"Всем вам рекомендуется максимально перейти на дистанционную форму работы. Со вчерашнего дня для подготовки учеников к ВНО запущен ежедневные трансляции онлайн-уроков. С 8 до 9 утра и с 18 до 21 часов их можно посмотреть на телеканале "Рада", а также найти на YouTube-канале Министерства образования и науки Украины", – рассказал Зеленский.

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский также обратился к пенсионерам, сообщив, что в апреле они получат дополнительные выплаты, а в мае ожидается индексация пенсий. Президент призвал всех оставаться дома, особенно людей пожилого возраста.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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