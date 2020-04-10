Зеленский резко ответил критикам учителей онлайн-школы
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал учителей онлайн-школы, которые столкнулись с травлей в сети из-за допущенных ошибок в своих уроках.
В своем видеообращении 10 апреля Зеленский назвал учителей "людьми с большой буквы, которые работают не ради денег или славы, а по зову сердца".
"Хейтеры тоже работают по зову сердца, только зов этого сердца – оскорбить, унизить, уничтожить. Но они – меньшинство. Вы – большие молодцы. Ошибиться – не страшно.
Страшно за всю свою жизнь не создать ничего кроме нечистот. Страшно – это быть никем и самоутверждаться за счет унижения других людей. Я говорю это каждому хейтеру, который считает своим долгом написать гадость в адрес украинских учителей", – сказал президент.
Как писал OBOZREVATEL:
онлайн-уроки для украинских школьников уже успели снискать себе скандальную славу.
Так, недавно учитель допустила ошибку на онлайн-уроке математики для пятиклассников. Педагог из "Всеукраинской школы онлайн" неверно решила задачу, вычитая числа.
А учитель географии в эфире "Школы онлайн" спутала названия океанов вокруг Австралии.
Кроме того, учитель истории, рассказывая о российском царе Николае І, назвала его Николаем ІІ.
На уроке для 11-го класса 33-го президента США Гарри Трумэна назвали "Турменом".
На еще одном уроке истории учительница назвала Ливонскую войну 1558-1583 годов Ливанской, а Московское царство – Россией, которой тогда не существовало.