Зеленский резко ответил критикам учителей онлайн-школы

Кирилл Лютый Моя Школа 20:46, 10.04.2020

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал учителей онлайн-школы, которые столкнулись с травлей в сети из-за допущенных ошибок в своих уроках.

В своем видеообращении 10 апреля Зеленский назвал учителей "людьми с большой буквы, которые работают не ради денег или славы, а по зову сердца".

"Хейтеры тоже работают по зову сердца, только зов этого сердца – оскорбить, унизить, уничтожить. Но они – меньшинство. Вы – большие молодцы. Ошибиться – не страшно.

Страшно за всю свою жизнь не создать ничего кроме нечистот. Страшно – это быть никем и самоутверждаться за счет унижения других людей. Я говорю это каждому хейтеру, который считает своим долгом написать гадость в адрес украинских учителей", – сказал президент.

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