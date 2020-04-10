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Зеленский резко ответил критикам учителей онлайн-школы

2.1т
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Президент Украины Владимир Зеленский поддержал учителей онлайн-школы, которые столкнулись с травлей в сети из-за допущенных ошибок в своих уроках.

В своем видеообращении 10 апреля Зеленский назвал учителей "людьми с большой буквы, которые работают не ради денег или славы, а по зову сердца".

"Хейтеры тоже работают по зову сердца, только зов этого сердца – оскорбить, унизить, уничтожить. Но они – меньшинство. Вы – большие молодцы. Ошибиться – не страшно.

Страшно за всю свою жизнь не создать ничего кроме нечистот. Страшно – это быть никем и самоутверждаться за счет унижения других людей. Я говорю это каждому хейтеру, который считает своим долгом написать гадость в адрес украинских учителей", – сказал президент.

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Cachko Elena
Cachko Elena
а если ошибается ученик тогда как ? или он не может ошибиться ? а если ошибается президент все время ,тогда как ? А ? страна -это что школа,где все время можно ошибаться с выбором премьера ,которого так тщательно искал и подбирал президент, а потом вдруг резко уволил через пару месяц, а так его представлял хорошо, а чехарда в минздраве, неужели у презид. нет нюха на людей ? или есть только нюх на лицедеев ?
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
ну педофилы работают то-же по зову сердца, так шо их тоже надо к детям допускать?
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
уже упокоился реформатор образования.земля ему стекловатой
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Моя Школа