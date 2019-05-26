Зеленский рассказал, где его дочь пошла в первый класс

Дочь президента Украины Владимира Зеленского пошла впервый класс в столичную Новопечерскую школу, обучение в которой стоит около 10 тысяч долларов в год.

Об этой киевской школе президент упомянул 26 мая, поздравляя украинцев с Днем Киева.

"В этом городе моя дочь пошла в первый класс. В этом городе родился мой сын", - написал он на своей странице в Facebook.

Заведение, в котором учится президентская дочка, находится на территории комплекса Новопечерские Липки на Драгомирова в Киеве.

Александре Зеленской сейчас 14 лет, она - обычный киевский подросток.

Саша Зеленская

Здесь можно посмотреть, как выглядят жена и дети Владимира Зеленского.

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