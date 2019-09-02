Зеленский отвел сына в школу и устроил скандал: видео

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская пришли на празднование Дня знаний в Новопечерскую школу к своему сыну, который стал первоклассником, и устроили скандал с журналистами.

Глава государства и его супруга негативно отнеслись к тому, что их сын Кирилл мог попасть в объективы камер, и попросили журналистов не снимать, пишут "Вести" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сообщается, что Кирилл Зеленский до этого посещал дошкольное учреждение при Новопечерский школе. Сам президент неоднократно упоминал в интервью, что не хотел бы афишировать свою личную жизнь, да и фото детей Зеленских попадают в сеть не так часто", – говорится в сообщении.

В соцсети Instagram Елена Зеленская написала, что их сын Кирилл стал сегодня первоклассником.

"Наш сын Кирилл теперь первоклассник. Сегодня он впервые сядет за парту, увидит свою первую учительницу и одноклассников. В следующие 12 лет он узнает, что такое дружба и, пожалуй, разочарование. А еще – будет пустовать, поедет в первые путешествия без родителей, начнет закалять характер и становиться ответственным", – отметила первая леди.

Как сообщал OBOZREVATEL в сеть слили фото, где Зеленский впервые показал лицо сына.

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