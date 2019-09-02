Зеленский отвел сына в школу и устроил скандал: видео

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская пришли на празднование Дня знаний в Новопечерскую школу к своему сыну, который стал первоклассником, и устроили скандал с журналистами.
Глава государства и его супруга негативно отнеслись к тому, что их сын Кирилл мог попасть в объективы камер, и попросили журналистов не снимать, пишут "Вести" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Сообщается, что Кирилл Зеленский до этого посещал дошкольное учреждение при Новопечерский школе. Сам президент неоднократно упоминал в интервью, что не хотел бы афишировать свою личную жизнь, да и фото детей Зеленских попадают в сеть не так часто", – говорится в сообщении.
В соцсети Instagram Елена Зеленская написала, что их сын Кирилл стал сегодня первоклассником.
"Наш сын Кирилл теперь первоклассник. Сегодня он впервые сядет за парту, увидит свою первую учительницу и одноклассников. В следующие 12 лет он узнает, что такое дружба и, пожалуй, разочарование. А еще – будет пустовать, поедет в первые путешествия без родителей, начнет закалять характер и становиться ответственным", – отметила первая леди.
Сьогодні ранок для нашої сім’ї особливий. Букварик, зошити, олівці. Наче нічого не забули... Ой, яблуко! Наш син Кирилл тепер першокласник. Сьогодні він уперше сяде за парту, побачить свою першу вчительку й однокласників. У наступні 12 років він дізнається, що таке дружба і, мабуть, розчарування. А ще – бешкетуватуватиме, поїде в перші подорожі без батьків, загартовуватиме характер і ставатиме відповідальним. Кирилл не лише засвоюватиме шкільну програму, а й вчитиметься жити в країні змін. Наші діти – покоління майбутнього. Вони не знають, що таке радянські обмеження та безглузде завчання. Віримо, що вони полюблять школу і вчитимуться охоче. А потім оберуть професію за покликом серця і зроблять багато корисного для нашої країни. Ми хочемо пишатися нашими дітьми – і Сашею, і Кириллом. І знаємо, що школа закладе основи їхнього дорослого життя. І майбутнього України.
Как сообщал OBOZREVATEL в сеть слили фото, где Зеленский впервые показал лицо сына.
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