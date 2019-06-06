Зэки оказались для Украины дороже школьников

Украина тратит в год на одного школьника в среднем 21 320 гривен, в то время, как затраты на содержание одного заключенного могут достигать 53 000 гривен в год.

Это стало известно после того, как Министерство финансов Украины опубликовало интерактивную карту бюджетных затрат на общее среднее образование в 2018 году.

Как оказалось, затраты на одного ученика сильно варьируются в разных частях страны. Минимальную сумму на обучение одного ребенка потратила Каменка-Бугская ОТГ Львовской области - всего 8 300 грн. Максимальную - Лугинский район Житомирской области, а именно - 105 900 грн.

Такая разница в затратах связана с бюджетной децентрализацией. Теперь суммы расходов на те или иные области формируются не центральной властью, а местной.

В то же время по заявлению заместителя министра юстиции Украины Дениса Чернышева расходы бюджета на одного зека составляют 37-53 тис. гривен в год.

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