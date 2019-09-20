Здоровый сон: стало известно, сколько и как рекомендовано спать школьникам

Сон важен для здоровья и развития ребенка, поэтому родителям стоит следить за его качеством.

Важно, чтобы школьник имел регулярный режим сна. Обычная ванна, сказка и уютная кровать могут помочь младшим детям почувствовать себя готовыми ко сну. Для детей старшего возраста подойдет тихая беседа с родителями о дне, который прошел, а потом нужно побыть некоторое время в одиночестве, пишет 4MAMA.UA.

"Поощряйте вашего ребенка отдыхать перед сном. Дети могут захотеть расслабиться, читая книгу, слушая спокойную музыку. Выключайте телевизор и гаджеты минимум за час до сна", – говорится в сообщении.

Если ребенок старше пяти лет все еще спит после обеда, пусть это будет не более 20 минут. Долгий и поздний сон может сбить время вечернего сна.

Следует избегать страшных телешоу, фильмов и компьютерных игр. Тихое, уютное пространство важное для хорошего сна. Следует проверить, не слишком ли светлая или шумная спальня ребенка для сна.

Чувство голода или сытости перед сном может сделать ребенка более капризным или возбужденным. Утром здоровый завтрак помогает запустить часы ребенка в нужное время. Можно поощрять его получать как можно больше естественного света в течении дня, особенно по утрам. Это подавляет мелатонин и помогает ребенку чувствовать сонливость перед сном.

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