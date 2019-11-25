Завтрак влияет на успешность в школе: ученые нашли доказательства

Ученые доказали, что ученики, которые редко завтракают в школьные дни, получают более низкие оценки, чем те, кто завтракал регулярно.

Соответствующее исследование провели ученые из Университета Лидса (Великобритания). По словам специалистов, разница между оценками может достигать двух баллов, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на News Medical Life Sciences.

Исследователи опросили 294 ученика из школ и колледжей в Западном Йоркшире в 2011 году. Они обнаружили, что 29% редко или никогда не ели завтрак в школьные дни, тогда как 18% ели завтрак периодически, а 53% – часто.

Недавно обнародовали данные по 2019 году по Англии, согласно которым более 16% учащихся средних школ не завтракают. Поэтому было установлено, что у детей, которые пропускали завтрак, оценки были ниже, чем у тех, кто завтракал часто.

"Ученики средней школы находятся в невыгодном положении, если они не получают утреннюю еду, чтобы питать свой мозг для начала учебного дня. Это исследование показывает, что плохое питание связано с худшими результатами в школе", – объяснила доктор Кэти Адольф.

Завтрак влияет на успешность в школе DityInfo.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые доказали, что высшее образование снижает риск развития алкоголизма.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram