Завершается регистрация на сертификацию учителей: названы активные регионы

На сертификацию в 2020 году зарегистрировалось максимальное количество учителей в Волынской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

Напомним, не позднее 31 января все регистрационные документы должны быть направлены в соответствующий региональный центр оценивания качества образования, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на УЦОКО.

Оценивание будет проходить в несколько этапов, а нововведением в сертификации 2020 является то, что к каждому новому этапу будут переходить участники, которые успешно прошли предварительный.

Новости Стала известна дата проведения ВНО для учителей в 2020 году

Первым этапом оценки будет независимое тестирование – "ВНО для учителей". Вторым этапом будет самооценки участниками сертификации собственного педагогического мастерства путем заполнения соответствующей анкеты. Последним этапом станет изучение экспертами практического опыта работы участников сертификации.

Если педагог успешно завершает сертификацию, то он получает автоматическое зачисление очередной (внеочередной) аттестации с присвоением учителю следующей категории или подтверждением имеющейся, 20% надбавку к должностному окладу и возможность привлекаться к проведению институционального аудита.

Завершается регистрация на сертификацию учителей Вовремя

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, как педагогам получить обещанное повышение зарплат.

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