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Завершается регистрация на пробное ВНО-2020: что нужно знать участнику

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В пятницу, 24 января, завершается регистрация на участие в пробном внешнем независимом тестировании.

Как сообщили в Украинском центре оценивания качества образования, по состоянию на 17 января сформировано 261 469 заявок на участие в тестировании. А оплату услуг уже осуществили более 65 тысяч человек, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

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Регистрация считается завершенной после оплаты на основе образца квитанции для оплаты пробного ВНО. Стоимость составляет от 138 до 150 гривен в зависимости от региона.

Напомним, пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 21 марта; по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, иностранных языков (английского, испанского, немецкого и французского) – 28 марта.

Завершается регистрация на пробное ВНО-2020

Завершается регистрация на пробное ВНО-2020

газета Город

Как сообщал OBOZREVATEL, стала известна дата проведения ВНО для учителей в 2020 году.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Место
Украина
Теги
образование школа ВНО
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
ГIВНО-2020
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