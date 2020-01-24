Завершается регистрация на пробное ВНО-2020: что нужно знать участнику

В пятницу, 24 января, завершается регистрация на участие в пробном внешнем независимом тестировании.

Как сообщили в Украинском центре оценивания качества образования, по состоянию на 17 января сформировано 261 469 заявок на участие в тестировании. А оплату услуг уже осуществили более 65 тысяч человек, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Регистрация считается завершенной после оплаты на основе образца квитанции для оплаты пробного ВНО. Стоимость составляет от 138 до 150 гривен в зависимости от региона.

Напомним, пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 21 марта; по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, иностранных языков (английского, испанского, немецкого и французского) – 28 марта.

Завершается регистрация на пробное ВНО-2020 газета Город

Как сообщал OBOZREVATEL, стала известна дата проведения ВНО для учителей в 2020 году.

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