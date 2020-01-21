Зато в ЦИК есть Lexus: ученый объяснил провал в украинском образовании

Старший научный сотрудник Института физики НАН Антон Сененко заявил, что естественное образование в Украине остается имитацией, потому что государство не выделяет средства на оборудование для профильных классов.

Как рассказал ученый на Facebook-странице, часто кабинет физики, химии или биологии ничем не отличается от класса украинского языка: парты, окна, двери, максимум – плакаты на стенах, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"В части случаев мне демонстрировали амперметры 1957 года. Эти все линолеумы, новые металлопластиковые окна, интерактивные доски – это очень важно. И, наконец, в стране, где в ЦИК есть деньги на Лексус, дети не должны ходить в туалет на улицу. Но имитация естественного образования так и остается имитацией", – отметил Сененко.

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По его словам, необорудованные классы являются основной проблемой того, что ученики не заинтересовываются естественными науками и потом не хотят их выбирать как будущую профессию.

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