Зато не евробляха: на Прикарпатье школьникам подарили ржавый "автобус" с 70-х. Видео

Детям из села Вороненко, что на Прикарпатье, подарили вместо школьного автобуса ржавый 40-летний грузовик ГАЗ-66, которым они ездят в соседнюю Ворохту на учебу.

Сидячих мест не хватает. Автобус часто ломается. Дети жалуются, что очень холодно в салоне зимой. Терпение родителей лопнуло, и они требуют безопасного транспорта для своих детей, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Очень трудно слезать с автобуса. Моя сестра в первом классе даже упала с лестницы", – рассказала одна из школьниц.

Чиновники рассказали, что два года назад закупили новенький школьный автобус в район, но он может ехать только равниной, а не экстремальным горным бездорожьем. В школе объясняют, что другого выхода нет.

На Прикарпатье школьникам подарили ржавый "автобус" с 70-х Скриншот

Когда осенью 2019 года проходил техосмотр, пришлось скрыть, что грузовик – школьный автобус. Ведь в таком транспорте детей не имеют права возить.

Мэр Яремче Василий Онутчак пояснил, что для горных районов нужен полноприводный автобус, а на него нужно минимум два миллиона гривен. Сумма составляет месячный бюджет всех сел, входящих в Яремчанский городской совет. Поэтому Онутчак пообещал просить дополнительных средств у Кабмина.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Прикарпатье забили тревогу из-за ужасных условий в детском саду.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram