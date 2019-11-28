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Заставляют убирать в школе: юрист объяснил, как защитить права ребенка

2.6т
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Учитель или дирекция заведения не имеют права заставлять убирать ребенка в школе. Такие действия являются нарушением украинского законодательства.

Влажная уборка помещений всей школы (а не только коридоров) входит в обязанности техработников. Школьники могут дежурить в классах, только если на это есть согласие самих учащихся и их родителей, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Экспресс.

"Я – одна-единственная мама с целого класса, которая запретила привлекать своего ребенка к мытью пола, соответствующее заявление написала еще когда сын перешел в 5-ый класс. В нашем учебном заведении дети должны мыть пол на перерывах не только в классах, а и в кабинетах", – рассказала Анжелика Алеева, мама семиклассника черниговского коллегиума №11.

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Также отмечается, что есть перечень работ, к которым ни в коем случае не могут быть привлечены дети: мойка окон, перенос стекла, уборка санузлов, работа в котельных.

"Пункт ст. 53 Закона Украины "Об образовании" гласит: "Привлечение соискателей образования во время образовательного процесса к выполнению работ или к участию в мероприятиях, не связанных с реализацией образовательной программы, запрещается, кроме случаев, предусмотренных решением Кабинета министров" , – пояснил Роман Бондаренко, юрист общественного объединения "БАТЬКИ SOS".

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Если родители против того, чтобы ребенок убирал в классах, стоит написать заявление на имя директора школы, с копией для начальника управления образования. В заявлении следует сослаться на украинское законодательство, регулирующее эти вопросы, а также указать следующее: "Сообщаю Вам, что я, мать несовершеннолетнего/малолетнего (имя ребенка), обучающегося в (...) классе, не даю согласия на уборку помещения класса и привлечения моего ребенка к любым работам по уборке или дежурства, отказываюсь осуществлять любые наличные доплаты уборщицам, а также требую обеспечить неукоснительное выполнение предписаний законодательства Украины, санитарных норм и правил для обеспечения ежедневной уборки кабинета техническими работниками учебного заведения согласно штатному нормативу".

Юрист пояснил, законно детям убирать в школе

Юрист пояснил, законно детям убирать в школе

Гуляйполе.City

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе школа запретила вход родителям.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Место
Украина
Теги
школа дети образование
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Мы всегда в школе дежурили на звонках, в столовке и классы мыли по очереди, ничего плохого не вижу в этом, даже прикольно было!
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