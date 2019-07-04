Заставляют платить деньги: в школе Тернополя разгорелся громкий скандал

В Тернопольском лицее №21 родители учеников выступают против дополнительной платы за художественное образование. Каждый месяц они должны платить 250 гривен.

Как говорится в сюжете TV-4, 239 учеников получают художественное образование в школе. Дети местной жительницы Надежды Прийдун несмотря на изучение базовых предметов занимаются еще хореографией. Однако уже полгода между руководством учреждения и родителями возникают споры относительно дополнительной оплаты (чтобы проверить видео, доскрольте до конца страницы).

Областной совет при реорганизации Тернопольского лицея №21 – специализированной художественной школы имени Игоря Гереты, обязался полностью финансово содержать профессиональный компонент.

Родители также узнали, на что тратят уплаченные средства. За счет денег начисляется зарплата бухгалтеру, уборщику, оплачиваются услуги сторонних организаций, а также – приобретение материалов, оборудования и хозяйственного инвентаря.

родительская плата telegraf.in.ua

Как объясняет директор школы Мария Гудыма, плата за обучение установлена решением исполнительного комитета Тернопольского городского совета.

"В бухгалтерии сидит работник, который контролирует поступление родительской платы. В художественных кабинетах нужно убрать. А занятия проходят в первой и второй половине дня. То есть уборщику также нужно платить. Еще часть средств планируем потратить на приобретение музыкальных инструментов и оборудования для занятий по изобразительному искусству", – отметила Гудыма.

В управлении образования Тернопольского городского совета утверждают, что в школе все происходит законно. А родительскую плату уже должно определять руководство заведения.

Советник министра образования Украины Иванна Коберник написала на Facebook-странице, что в каждой государственной или коммунальной школе (в том числе художественной специализированной) должна быть полностью бесплатная образовательная программа.

"Да, могут быть дополнительные услуги, но только по свободному выбору родителей, а не по принуждению", – сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время встречи с руководством Киевской государственной академии искусств.

Комментарий Иванны Коберник Скриншот видео

Директор школы уверяет, родителей не заставлять платить деньги. Кое-кто уже отказался. Однако не факт, предоставлять ли этим школьникам художественное образование следующего учебного года.

Как сообщал OBOZREVATEL, мать дочери, которая в апреле 2019 пошла в детский сад №18 города Смела (Черкасская область), жалуется, что руководство заведения требует у нее платить благотворительные взносы.

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