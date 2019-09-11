Заставляли учиться: российский школьник пригрозил родителям пистолетом

В Сургуте (Россия) 16-летний подросток угрожал родителям пневматическим пистолетом, потому что они пытались заставить его пойти в школу.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, до приезда полиции юноша ушел из квартиры, оставив оружие в доме, пишет Lenta.ru.

"Полицейские нашли мальчика на одной из улиц города. При встрече с сотрудниками правоохранительных органов он вел себя спокойно. Выяснилось, что у подростка есть психическое заболевание, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере", – говорится в сообщении.

В связи с этим его не привлекут к ответственности. Также полиция выясняет, где подросток взял оружие.

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