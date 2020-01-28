Зарплата украинского учителя в 2020 году: как изменилась оплата труда педагогов

Зарплаты украинских педагогов с 2020 года выросли на 9%. Теперь молодой учитель будет получать 5,9 тысяч грн, а раньше зарабатывал 5,4 тысяч грн. Зарплата опытного педагога со стажем более 20 лет возрастет с 8180 грн до 8900 грн.

16 января Верховная Рада Украины приняла во втором чтении приняла законопроект №0901 "Об общем среднем образовании", в котором предусмотрели некоторые надбавки для учителей, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

А молодым учителям со стажем до 10 лет выплатят почти 21 тысячу грн. Предполагается, что выплату получат 73 900 педагогов.

Также учитель, у которого нет опыта работы, в обязательном порядке должен пройти год интернатуры. У него должен быть наставник – опытный педагог. За наставничество старший учитель будет получать надбавку 20% от зарплаты.

Зарплата украинского учителя в 2020 году: как изменилась оплата труда 24 Канал

Итак, учителя могут получить такие надбавки:

за классное руководство – 20-25%,

проверку работ учащихся – 10-20%,

заведование мастерскими, кабинетами информатики – 15-20%,

работу в инклюзивных классах – 20%,

заведование комнатами хранения оружия, титрами, паспортизованными музеями – 10-15%,

заведование структурными подразделениями школы – 25%,

заведование кабинетом, спортзалом, лабораториями, ресурсными комнатами – 10-15%,

заведование библиотекой – 5-15%,

обслуживание компьютерной техники – 10-15%,

внеклассную работа с учащимися – 10-40%,

за почетные, ученые и спортивные звания – 15-30%,

за педагогические звания и работу в специальных школах (классах или группах) – 10-30%.

Новости У министра образования Украины увеличилась зарплата почти в 4 раза

То есть, например, учительница украинского языка и литературы высшей категории со стажем более 20 лет работы, которая имеет классное руководство, заведует учебным кабинетом и имеет почетное звание "заслуженный", должна получать в 2020 году почти 12 тысяч гривен.

А учитель математики (вторая категория) в гимназии со стажем более 10 лет, работающий в инклюзивных классах, будет зарабатывать 9 ты​​​​​​​сяч гривен.

В общем педагоги могут получать неплохие суммы, если бы их конечно же выплачивали. Потому что часто на местах власть задерживает зарплаты или отказывается выплачивать некоторые надбавки.

Зарплата учителя в 2020 году: как изменилась оплата Волынь 24

Как сообщал OBOZREVATEL:

В начале июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года.

Однако министр образования Анна Новосад сообщила, что образовательная субвенция на 2020 год не увеличена, поэтому зарплаты учителям не поднимут.

Впоследствии руководитель МОН предложила закрыть школы и повысить зарплаты.

Образовательный комитет Верховной Рады предоставил предложение бюджетному комитету увеличить на 5,1 млрд грн расходы на повышение оплаты труда педагогов. Дополнительные средства должны направляться на повышение зарплаты наименее защищенным категориям педагогических работников. Однако предложения были отклонены.

Во время брифинга во Львове Новосад раскрыла детали, каким категориям педагогов все же повысят зарплаты.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что резкого повышения заработных плат учителям в 2020 году не будет из-за недостаточный экономический рост.

Также Новосад сообщила, что все украинские учителя будут получать надбавку за престижность в размере 30% должностного оклада, а молодым педагогам заплатят ежегодную выплату в размере почти 21 тыс гривен.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram