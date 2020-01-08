Заработал: на Буковине обнаружили учителя-миллиардера

Учитель школы в селе Ракитное Черновицкой области Леонид Цуркан задекларировал почти 2,4 миллиарда гривен зарплаты за 2018 год.

Об этом свидетельствуют данные сайта "Единый государственный реестр деклараций". Отмечается, что Цуркан также является депутатом Рокитнянского сельского совета, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Отмечается, что учитель задекларировал 2 390 004 093 гривен в качестве заработной платы, которую получил по основному месту работы. Также следует заметить, что соответствующие доходы у педагога выросли за один год. В декларации за 2017 год он отметил доход 117 тысяч гривен, а за 2016 год Цуркан заработал всего 71 тысячу гривен.

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Согласно декларации, учитель не обладает ни одним жильем, не имеет транспортных средств, ценных бумаг и не является бенефициаром юридических лиц.

Декларация за 2018 год Скриншот

Декларация за 2017 год Скриншот

Декларация за 2016 год Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, как индийскому учителю удалось стать миллиардером.

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