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Запуск институционального аудита школ: названы главные задачи Службы качества образования

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Помощь школам в развитии системы обеспечения качества образования является главной задачей Государственной службы качества и ее территориальных органов.

Как рассказал председатель Службы Руслан Гурак, синергия между всеми управлениями Государственной службы качества образования в областях позволит обеспечить максимальную поддержку учебным заведениям, директорам школ и учредителям, пишет Освіта.ua.

"Объединив свои силы, уверен – мы построим эффективную систему обеспечения качества образования", – подчеркнул Гурак.

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Министр образования и науки Лилия Гриневич рассказала, что сформировать доверие общества к учреждениям образования, органов управления образованием и повысить уровень обучения в школе возможно. Но для этого необходимо внедрять систему обеспечения качества образования.

Новый подход к оценке качества образовательной деятельности в школах призван помочь учреждениям стать более качественными и в дальнейшем сформировать и поддерживать культуру качества образования. Подобные аудиты успешно работают в европейских странах.

Государственная служба качества образования

Государственная служба качества образования

Профсоюз работников образования и науки Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2019 году.

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Тема
Образование в Украине
Персона
Лилия Гриневич
Место
Украина
Теги
образование школа
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