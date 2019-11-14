Чтобы не забивали трубы: в школах на Киевщине в туалетах запретили бумагу

В школах города Борисполя, что на Киевщине, запретили бумагу в туалетах, чтобы она не забивала трубы.

Об инциденте, который произошел в местной школе №6, рассказал житель Киева, журналист Влад Абрамов в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS". По его словам, в учебном заведении намеренно не выдают туалетную бумагу, пишет OBOZREVATEL.

"Поговорил об этом с завхозом, обсудили вопросы в городской группе. Мне рассказывают, что дети бросают бумагу в унитаз, что потом надо вызвать сантехника. И логика железобетонная: "Запретить!" Нет бумаги – нет проблем с забитыми трубами. И так и в соседних школах города", – отметил Абрамов.

Пользователи соцсети рассказали, что это проблема не только школ Борисполя. Встретить туалетную бумагу в школах Украины – большая редкость. И причина такая же, которую сообщили Абрамову, – дети бумагой забивают канализацию. Поэтому родителям приходится давать ребенку салфетки в школу, но они не считают это выходом из ситуации.

"Киев, туалетной бумаги нет – дети ходят со своей. И еще нет дверей в кабинки, вот так, 21 век и столица", "В Одессе в Мариинской гимназии тоже самое. Сдаем в фонд школы 250 грн с человека и 1200 грн в год на ремонт. А на бумагу не хватает", "А салфетки не бросают? От них не забиваются трубы? В школе логика не работает", – написали в комментариях.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на Закарпатье потратили 100 000 долларов на школьный туалет-долгострой.

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