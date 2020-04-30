Запорожская Сечь. Конспект для урока по истории Украины за 8 класс

Основание Запорожской Сечи началось в XVI веке. Украинские казаки бежали от литовской и польской барщины, крепостного права к Днепровским порогам. Они поселились на юге Украины на обезлюдених территориях, в результате набегов татар. Впоследствии казаки начали думать, как защитить украинские земли от опустошительных набегов татарских орд. Сначала были созданы временные сторожевые посты. Их называли "городками" или "засеками".

Запорожские сечи

В 1520-30-х годах Великое княжество Литовское несколько раз пыталось взять на государственную службу украинских казаков. Также власть стремилась установить контроль над беглецами за Днепровские пороги. Однако попытки оказались напрасными. Поэтому защитники украинских земель от татарской агрессии поддержали идею создать большой казацкий союз. Реализовывать этот замысел начал князь Дмитрий Вишневецкий. Он в 1556 году основал первую Сечь на острове Малая Хортица. Существовала она недолго. Осенью 1557 года войско крымского хана Девлет-Гирея І разрушило крепость. Однако именно казацкая сечь на острове Хортица повлияла на эволюцию сичевой общины.

В конце 60-х годов основали Томаковскую Сечь. В это время казаки совершили немало походов на татарские и турецкие крепости Причерноморья. На лодках-"чайках" они спускались по Днепру к морю и разбивали турецкие корабли. В 1593 году татары разрушили Сечь, когда казаки были в походе.

После Томаковской существовали такие сечи:

Базавлуцкая (1593-1638 гг.)

Никитинская (1638-1652 гг.)

Чертомлыкская (1652-1709 гг.)

Каменская (1709-1711 гг.)

Олешковская (1711-1734 гг.)

Новая или Покровская (1734-1775 гг.)

Задунайская (существовала в Турции с 1775 по 1828 год).

Подробнее о каждой сечи можно прочитать в учебнике по истории Украины за 8 класс О.В. Гисема.

Запорожская сечь карта sites.google.com

Устройство Запорожской Сечи

А что такое Запорожская Сечь? Это военный и административный центр казачества на южно-украинских землях. Запорожская Сечь имела и военное, и территориальное деление. Военной единицей страны был курень, в котором проживало 8-12 человек. Его формировали по территориальному принципу. Отсюда и соответствующие названия – Корсунский, Черкасский, Переяславский и другие. Курени делали из ивняка, обмазывали глиной и покрывали камышом. Они располагались вокруг сечевого майдана. На площади была церковь, жили кошевой атаман, сечевая старшина и канцелярия. Курени объединялись в сотни, а сотни – в полки (500-1000 человек). Все это составляло Киш или Казацкое войско.

Высшим органом власти на Сечи была казацкий или генеральный совет. В нем имели право участия все казаки. Совет выбирал старшину, решал вопросы войны и мира, вел переговоры с представителями других стран. Совет собирался на Сечи в начале года в январе, на Пасху и на праздник Покровы. Однако при необходимости община могла собраться в любое время и в любом месте. Были также советы от куреней или старшинские, где казаки собирались по собственной инициативе. Такие собрания называли Чернецким или черным советом.

Исполнительной властью руководил кошевой атаман. Он утверждал судебные приговоры, возглавлял дипломатические переговоры, назначал наказную и паланковую старшину. Атамана выбирали только на год на ежегодной январской казацкой раде. Однако для популярных руководителей делали исключения. Иван Сирко был атаманом 15 лет, а Петр Калнышевский – 10 лет. Их ежегодно переизбирали на совете.

В состав правительства также входил военный судья. Он исполнял обязанности атамана в его отсутствие и вершил высший суд. Писарь возглавлял канцелярию и составлял документы. Есаул организовывал охрану Сечи и поддерживал порядок в армии. Обозный или пушкарь руководил построением лагеря в походе, занимался комплектованием армии.

На Сечи также существовал военный суд. Он не работал по писаным правовым нормам, а руководствовался казацким обычным правом. Однако законы Запорожской Сечи были суровые. Самым тяжелым преступлением считалась военная измена, убийство товарища-казака, посягательство на сечевое имущество. Злоумышленников наказывали расстрелом, закапывали живьем в землю или вешали на крюк.

Женщин на Сечь не допускали, там жили только мужчины. Поэтому существовали паланковые казаки или зимовщики. Они жили за пределами Сечи, были женаты и имели хозяйство. Их вызывали на службу по мере необходимости.

Сначала у казаков не было общего флага, или как его еще называли "сечевая хоругвь". Каждый полк или сотня имели собственный флаг. Флаг запорожских казаков часто имел сочетание сине-желтого. В начале XVII века появилось упоминание о главной хоругви. Флаг Запорожской Сечи выглядел так: на красном фоне изображен Архангел Михаил, а с другой стороны – белый крест, шестиконечная звезда, два полумесяца и солнце. Герб Запорожской Сечи демонстрировал образ казака с мушкетом. Если вам нужно ответить на вопросы в рабочей тетради, но вы сомневаетесь, то в помощь придут ГДЗ по истории Украины за 8 класс В.С. Власова.

Флаг Войска Запорожского Википедия

Флаг Войска Запорожского Википедия

Образование Запорожской Сечи

Система образования имела начальное, среднее и высшее звенья. Существовали братские школы (Львовская, Киевская), Острожская академия (1576-1580 гг.), Киево-Могилянской коллегиум (1632 год), полковые, сечевые школы. Обучение в школах происходило на родном языке. Для детей преподавали старославянский, украинский (русский) языки, письмо, счет, закон божий и пение.

Первую школу на землях "вольностей Войска Запорожского" открыли в 1576 году. В ней учились малолетние и взрослые. Также дети учились грамоте в путешествующих дьяков.

Активно развивалось книгопечатание. В 1574 году Иван Федоров напечатал во Львове первую книгу в Украине "Апостол". В этом же году издано пособие "Букварь". В 1586 году основали типографию Львовского братства. В 1615 году открыта типография в Киево-Печерской лавре. А больше о культуре Запорожской Сечи можно прочитать в учебнике по истории Украины за 8 класс Н.М. Гупан.

Запорожская сечь фото getmanat.org

Традиции Запорожской Сечи

Для казаков едва ли не главным всегда оставалась вера. Поэтому при закладывание новой Сечи, сразу строили церковь в честь Покровы Пресвятой Богородицы.

Почитались обряды приема в казаки. Чтобы вступить в сечевое общество, юноше нужно было принять православную веру. Тогда он получал статус "молодого". Воин знакомился с повседневной жизнью казаков и их правилами. Молодого постоянно унижали, били. Старшина использовала его как своего слугу. Это было испытание на выносливость воина.

Впоследствии молодого ждал экзамен. Он мог принимать гадкую еду, ездить на диком коне, пройти под хмельком по бревну над Днепром и тому подобное. После прохождения экзаменов молодого могли допустить к морскому походу на турков. Если он удачно себя показал, то его принимали в курень и давали прозвище.

Старший человек для казака считался авторитетом независимо от социального положения. В присутствии пожилого человека не позволяли сидеть, курить и говорить без разрешения. Чтобы пройти мимо старшего по возрасту, обязательно надо спросить разрешения. Пожилой человек мог одним словом решить любой конфликт младших.

Во время погребения казака, его конь (если оставался живым) шел впереди всех и позади гроба. Лошадь покрывали черной или красной подстилкой под седло, а сбоку подвешивали оружие казака.

Если в вашем школьном учебнике не было информации о традициях Сечи, вы можете подробнее поискать в других учебниках по истории Украины за 8 класс.

Сечь kozaku.in.ua

Запорожские казаки

Запорожский казак в основном был среднего роста, сильный, на лицо округлый, а летом еще и смуглый. Имел длинные усы на верхней губе и прическу "сельдь" на темени.

Казак отличался крепким здоровьем и жизнерадостностью. Чаще запорожец умирал на войне, чем дома.

На сторонних сначала смотрел мрачно, исподлобья, на вопросы отвечал неприветливо. Если все проходило хорошо, то запорожец потихоньку веселел и отличался своеобразным юмором.

Казаки всегда имели при себе островерхую шапку и курительную трубку. Обязательной одеждой были рубашка и шаровары. Чтобы комары не кусали и не мыть их часто, запорожцы пропитывали одежду жиром и высушивали на солнце. Кроме этого, они носили шелковые пояса, сафьяновые сапоги, кафтаны, скины. Главное в их одежде - чтобы она не сковывала движения и была приспособлена к горячему климату.

Запорожцы часто путешествовали. Они знакомились с научными достижениями и обычаями других народов. Таким образом пытались и обогатить свою культуру.

Запорожский казак uamodna.com

Гетманщина

В начале 1648 года сотник Богдан Хмельницкий прибыл в Никитинскую Сечь. На общем совете был избран гетманом. В этот период нарастает освободительная борьба. Восстание войска с Никитинской Сечи на волости положило начало национально-освободительной войне. О причинах войны вы можете прочитать в учебнике по истории Украины за 8 класс В.С. Власова.

1648 год характеризовался победами войска Хмельницкого против поляков. Летом 1649 года к казакам присоединяются татары. Они совместно осаждают значительную часть шляхетских войск в Збараже. В результате между Хмельницким и Польшей подписан Зборовский договор. По его условиям было создано Украинское казацкое государство Войско Запорожское или неофициально – Гетманщину.

В 1657 году Хмельницкий умер в Чигирине. Это считается концом национально-освободительной войны. Период с 1657 года до середины 80-х годов XVIII века считался Эпохой Руины. Казацкая старшина боролась за власть. Иностранные государства пытались вмешаться в Гетманщину. Впоследствии ее разделили на Право- и Левобережную.

За это время успели править такие гетманы как Юрий Хмельницкий, Иван Выговский, Петр Дорошенко, Иван Брюховецкий, Иван Самойлович. Иван Мазепа, Иван Скоропадский, Павел Полуботок и другие. А благодаря онлайн-уроку по истории Украины за 8 класс вы сможете узнать о борьбе Филиппа Орлика за сохранение государственности Украины.

Последний гетман Запорожской Сечи Кирилл Разумовский был избран в 1750 году с разрешения царицы Елизаветы. Он хотел открыть на украинских землях университет. Также он восстановил Батурин как столицу. Это был единственный гетман, под властью которого были Киев, Запорожье и Сечь.

В 1764 году после смерти Елизаветы Разумовский обратился к Екатерине II с просьбой расширить права гетмана. Царице это не понравилось. Она заставила его отречься булавы. Поэтому 1764 год считается концом гетманства и началом конца Гетманщины. Если вы запутались в датах по правлению гетманов, но нужно решить тестовые задания в учебнике, то воспользуйтесь ГДЗ по истории Украины за 8 класс О.В. Гисема.

Кирилл Разумовский armyinform.com.ua

Ликвидация Запорожской Сечи

Уничтожение Запорожской Сечи началось в 1775 году. По приказу Екатерины II войско генерала Текели зашло на Новую Сечь и все разрушило. Последний кошевой атаман Запорожской Сечи Петр Калнышевский был заключен.

Часть казаков, которые искали воли и были против закрепощения, убежала и в устье Дуная в Турции основали Задунайскую Сечь.

Причины ликвидации Запорожской Сечи:

Казаки зарабатывали огромные капиталы благодаря торговли с Крымским ханством. Центральное правительство в России не устраивала финансовая независимость запорожцев и то, что они не воевали с Крымским ханством.

После захвата Крыма российские войска не потерпели бы существование автономной Сечи. Поэтому они хотели уничтожить остатки украинской государственности.

Запорожская Сечь стала проводником гайдамаков Правобережной Украины.

На Сечи не могли распространить крепостное право.

Итак, мы кратко рассказали вам об истории Запорожской Сечи. Если в школе дали тесты или контрольную по этой теме, вы можете проверить свои знания в разделе ГДЗ и решебники по истории Украины за 8 класс.