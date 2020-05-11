Запах и вкус: почему их используют вместе

Запах и вкус – два из пяти чувств человека, которые часто работают вместе. Они являются реакцией на присутствующие в окружающей среде вещества.

Ученые гораздо меньше знают об этих двух органах чувств, чем о любых других. Хотя, например, слух и зрение намного сложнее. Об этих органах чувств можете прочитать в учебнике по биологии за 8 класс Т.И. Базановой.

Запах и нос

Человек использует нос, чтобы понюхать определенную вещь. Внутри носа человека расположены миллионы маленьких волосков. Они связаны с датчиками запаха, которые присылают сигнал нашему мозгу о запахе через обонятельный нерв.

Мы пахнем вещами, когда они выделяют небольшие молекулы. Эти молекулы плавают в воздухе и попадают в наш нос. И главный вопрос: почему мы нюхаем? А потому, чтобы получить больше этих молекул для верхней части носа. Там они смогут присоединиться к специальных датчиков и определить запах.

Запах делает наш вкус лучше. Мы не можем попробовать очень много ароматов, но с помощью запаха нам это удается. Также запах помогает предостеречь нас от плохих вещей, как гнилая пища или дым от огня.

Запах и вкус forum.prokuhnyu.ru

Вкус и язык

Человек использует свой язык, чтобы насладиться определенной вещью. Язык использует вкусовые рецепторы или сенсорные клетки, чтобы определить тип пищи и отправить вкусовые сигналы обратно к нашему мозгу.

Мы можем попробовать четыре разных вкуса: горький, кислый, соленый и сладкий. Когда-то считали, что сладкий вкус происходит с кончика, соленый по бокам, кислый с тыльных сторон и горький сзади. Сейчас ученые говорят, что можна пробовать любой частью языка и чувствовать вкус.

Использование запаха и вкуса вместе

Человек может попробовать четыре разных вкуса и понюхать более 10 000 запахов. Когда мы что-то едим, аромат исходит от сочетания вкуса и запаха. Иногда прикосновение или боль могут влиять на вкус также через текстуру пищи или горячую острую пищу.

Если у человека насморк, часто он не чувствует запаха. Тогда пища становится уже не такой вкусной. Труднее даже будет только одним языком различить очищенное яблоко от картофеля.

Интересные факты о вкусе и запахе:

Комочки на наших языках называются сосочками.

Средняя длина языка человека – 10 сантиметров, а в жирафы – 48 сантиметров.

Язык состоит из кучки мышц.

Есть люди, которые не видят и не слышат, а есть – которые не имеют запаха. Это называется аносмия.

Чем взрослее человек, тем быстрее может ухудшаться обоняние.

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