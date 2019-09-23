Закупка русских азбук на Прикарпатье: история получила продолжение

По факту закупки русских азбук в Богородчанах (Ивано-Франковская область) открыто уголовное производство. Однако экс-руководительницу районного управления образования Оксану Савчук не уволили, а перевели на другую должность.

Как говорится в сюжете Фактов, чиновница также покупала принадлежности по ценам гораздо выше, чем на сайтах магазинов техники и товаров для школы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Когда скандал получил огласку, Савчук перевели в подчинение областного департамента образования. Руководитель ведомства не захотел объяснить, почему женщину не отстранили от работы.

Богородчанское управления образования получило более 4,5 млн гривен субвенции. Мебель, холодильники, микроскопы, карнизы, цемент – все приобрели у одного предпринимателя.

Факты вероятного злоупотребления чиновницы передали в полицию. Ей инкриминируют растрату имущества с использованием служебного положения.

Русские азбуки из школ изъяли. Теперь у предпринимателя требуют обмена. А в областном департаменте образования ждут результатов расследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, гимназия Киева попала в скандал из-за столовую.

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