Пошли на уступки России и Венгрии: почему закон об образовании грозит языковым скандалом

Новый закон о среднем образовании оставил лазейку для русского языка, запретил за счет родителей покупать дополнительные учебники и ограничил в правах родительские комитеты.

Правда, документ так и не решил проблему переполненных классов. Но разрешил родителям присутствовать на уроках, а родительские комитеты ограничил в правах. Подробнее о плюсах и минусах нового закона читайте в материале OBOZREVATEL.

Уступили Венгрии и дали лазейку России

Закон о среднем образовании пошел на уступки соседней Венгрии, которая требовала от Украины привилегий для венгров, живущих в основном на территории Закарпатья.

Венгрия настояла на своем

Теперь дети венгерской национальности, как и представители других нацменьшинств, относящихся к народам Евросоюза, смогут учиться на родном языке в первых классах. С 5-го класса количество предметов на государственном украинском языке будет составлять 20% от общего количества, к 9-му классу – 40%, а в старшей школе 60% предметов должны преподавать на украинском языке.

Что касается русского языка, то он тоже остается в школе. В первых классах на нем будут вести обучение наряду с украинским, а с 5-го класса 80% школьной программы детям должны преподавать на украинском языке.

А вот частные школы получили право выбирать себе любой язык преподавания. Правда, тут может быть серьезная лазейка.

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Например, в Закарпатье Венгрия вкладывает много денег через различные фонды в открытие и финансирование венгерских школ. Им ни что не может помешать открыть частную школы по цене одной гривны за учебный год, с преподаванием на венгерском языке.

Таким образом, венгры Закарпатья вновь окажутся изолированными от украинского общества, они не смогут работать в государственных органах, в полиции, в образовании без знания украинского языка.

То же самое может сделать и Россия, что им стоит вкладывать деньги в развитие частных школ на территории Украины?

uzhgorod.in

Нужно строить новые школы

Многие родители обеспокоены тем, что в Законе четко указано, что в начальной школе в классе не может быть больше 24 человек, а в средней и старшей школе – не более 30 учеников.

"У нас в классе 33 ученика. И что теперь делать? Требовать, чтобы с 1 сентября нас поделили на два класса? А где взять учителей и помещения?", – возмущается мама ученика 7-го класса из Кировограда Виктория Савчук.

"У нас два вторых класса, в которых учится по 30-32 ученика, а не 24, как сейчас предлагает новый закон. Но третий класс на параллели никто не хотел набирать и вряд ли захотят", - говорит мама второклассника из Днепра София Пономаренко.

Также в некоторых школах из-за того, что дети учатся по 36 и даже 38 человек в одном классе, за партой приходится сидеть по три человека. Такая ситуация, например, в школе №16 Кропивницкого, о которой сообщал OBOZREVATEL.

Народный фракции "Голос" Инна Совсун считает, что есть только один выход – строить новые школы. "Например, в Киеве придется планировать не только строительство новых станций метро, но и новых школ, по-другому решить проблему не получится", – говорит Совсун.

Строить новые школы никто не хочет

Сооснователь общественной организации "Батьки СОС" Елена Бондаренко говорит, что вряд ли кто-то сейчас начнет строить новые школы, хотя необходимость такая есть.

"Возможно, после того как разрешили домашнее образование, то часть детей уйдут из школ. С другой стороны рождаемость падает, и вкладывать деньги в строительство учебных заведений не хотят.

Но есть и другая проблема. Вопрос стоит о том, что начальная школа, а также лицеи и гимназии, которые заменят старшую школу, должны находиться в отдельных помещениях. Ведь профессиональное образование в них требует расширения помещений. Если юристов можно готовить в одном классе с доской, то для биологов, химиков, физиков потребуются лаборатории, оборудование. Ведь считается, что лицеи должны быть рассчитаны как минимум на 4 класса, чтобы было разное образование – гуманитарное, математика и IT, природоведческое и т.п.", – говорит Бондаренко.

Для лицеев и гимназий не хватает помещений

Правда, все это решить даже в ближайшие пять лет не получится. Еще одна проблема – маленькое наполнение классов в селах. Не секрет, что в некоторых классах там учится 2-3 ученика. И преподаватель математики заодно учит географии, литературе и истории. По мнению Инны Совсун, без опорных школ проблему не решить. В противном случае сельские дети так и будут отрезаны от качественного образования.

Детей ограничили в выборе предметов

Что касается выбора предметов по желанию учеников, то в Законе не четко указано, сколько именно предметов дети могут выбирать сами. Получается, что выбирать им придется только то, что позволит сама школа. А это особенно важно для учеников старшей школы, которые уже задумываются о будущей профессии.

Тоже касается и старшей профильной школы. "Мы хотели, чтобы в законе было четко прописано, сколько и каких классов должно быть в профильной школе. Ведь если ученик хочет быть биологом, то он бы выбрал себе природоведческое направление. А оно затратное, тут нужно покупать реактивы, оборудование. Гораздо выгоднее готовить математиков или гуманитариев. И получится так, что небольшом городе ребенок не сможет найти себе школу, где он мог бы учиться биологии, потому что для бюджета это дорого", – говорит Совсун.

Учителей не заставят работать над собой

Закон несет изменения и для самих учителей. Во-первых, директора школ не смогут руководить учебным заведением более чем 12 лет. Они могут избираться на конкурсной основе и работать не боле двух сроков по 6 лет.

Учителя будут получать сертификат по желанию Дело

С директорами уже никто не будет заключать бессрочных контрактов. А с учителями пенсионерами или предпенсионного возраста контракт будет заключен только на год.

Также учителя могут проходить сертификацию. Но если раньше хотели ее сделать обязательной, чтобы повышать уровень педагогов, то в новом законе указано, что педагоги могут проходить ее добровольно, ради повышения зарплаты на 20%.

"Это плохо, потому что в других странах педагоги, как врачи должны получать лицензию или сертификат, чтобы работать. У нас же это все добровольно. Мы уже получили результаты международной программы по оценке образовательных достижений PISA, в котором показано, что 36% наших детей не знают математику. Мы должны прекратить гордиться уровнем образования в школах. В наших селах школьники серьезно отстают. И многое зависит от уровня знаний учителей", – говорит Совсун.

Страна

Родительским комитетам урезали права

По мнению Елены Бондаренко, закон решил проблему, связанную с группами продленного дня. "Сейчас финансирование продленок было возложено на местные власти. А там никогда на это не хватало денег, поэтому их либо закрывали, либо предлагали родителям оплачивать. Теперь финансировать их будет государство", – говорит Бондаренко.

Также в законе еще раз прописали, что образование в школах не может быть за счет родителей. "То есть никакие "Ростки", " Интеллекты" и "Оксфорды" не должны финансироваться родителями. А то у нас так, в школе приняли решение учиться по программе "Росток", а учебники и тетради пусть покупают родители. Теперь это запрещено", – подчеркивает Бондаренко.

Образование в школах бесплатное Банки сегодня

Также родители теперь смогут посещать уроки в классе, где учится их ребенок, правда, по согласованию с директором школы. Ученики имеют право посещать все мероприятия в учебном заведении не зависимо от того вносили деньги на это или нет. "Для примера можно вспомнить историю с "харьковским тортом", когда девочку не угостили, потому что ее родители не вносили деньги в фонд класса", – говорит Бондаренко.

К слову, родители теперь имеют право объединяться не только в родительские комитеты, но и просто по интересам. "Например, родители могут объединиться в комитет любителей футбола. Если дети в школе играют в футбол, то почему бы родителям не лоббировать развитие этого спорта в школе? Другое дело, что решение родительских комитетов теперь не является обязательным для исполнения. Директор может поддержать это решение, если оно не противоречит законодательству и не ущемляет права других", – говорит Бондаренко.

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