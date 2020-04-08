Зачисление детей в 1 класс из-за карантина: в Минобразования назвали дедлайн

В Министерстве образования и науки решили, что из-за карантина в Украине решение о сроках приема документов на зачисление в первые классы должны принимать учредители учебных заведений – то есть местные власти.

Они смогут это делать онлайн или же переносить срок приема в зависимости от карантина. Об этом в интервью LIGA.net рассказала временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Думаю, это будет правильным унифицированным решением в пределах каждой административно-территориальной единицы. Если разрешим решать конкретным учебным заведениям, будет дисбаланс", – сказала она.

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Временный председатель МОН добавила, что министерство будет просить губернаторов разъяснить руководителям местного самоуправления их полномочия, местные органы власти также должны обнародовать принятое решение.

Мандзий отметила, что в этом вопросе важно, чтобы директора школ смогли зачислить учеников в 1 классы до 1 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее МОН призвало украинцев не верить в фейк о том, что общенациональный карантин из-за коронавируса якобы продолжат до 15 мая, а ВНО отменят.

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