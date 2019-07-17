"Зачем нам 300 вузов?" Вакарчук выступил с громкой инициативой

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук отметил, что в Украине следует уменьшить количество высших учебных заведений.

Как рассказал музыкант в интервью Громадському, в государстве неэффективно используется огромное количество средств из бюджета, которые идут на образование.

"Зачем нам 300 вузов? Это бездумная трата денег. Большинство из этих университетов является профанацией. Они не отвечают вызовам времени и на самом деле являются теми учреждениями, которые просто доят наш бюджет. Вместо этого нужны 30 университетов, которые давали бы качественное образование и госзаказ на те или иные специальности", – сказал Вакарчук.

По его словам, тогда финансирование для вузов определялось бы четкими и независимыми критериями – индексом цитирования ученых.

Вопрос платного или бесплатного высшего образования, по мнению лидера "Голоса", следует отложить и пока не задумываться над этим.

"Думаю, на этом этапе хорошо, что существует какая-либо возможность. Есть дети в бедных семьях, которые просто физически не могут себе позволить учиться в университетах за деньги, есть талантливые люди, которым государство может помочь", – подчеркнул он.

Святослав Вакарчук utro.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, по статистике в Украине 241 пустой вуз.

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