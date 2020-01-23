За вступление в вуз на бюджет – отработать в селе: в МОН озвучили интересное предложение

Министерство образования запланировало предоставить право абитуриентам на первоочередное зачисление в художественные вузы на бюджет, которые согласятся отработать не менее трех лет в сельской местности или поселке городского типа.

Соответствующие изменения заложены в проект постановления Кабмина, которое обнародовали к общественному обсуждению, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Следует отметить, что сейчас в Украине в первую очередь поступить на бюджет можно в медицинский или педагогического вуз. Поэтому в этот список МОН решил добавить еще и художественные учреждения высшего образования. Общественное обсуждение проекта продлится до 4 февраля 2020 года.

"Принятие проекта постановления станет эффективным механизмом для удовлетворения потребностей сел, поселков или поселков городского типа в педагогических, творческих и медицинских кадрах", – говорится в сообщении.

За вступление в бюджет – отработать в селе: в МОН озвучили предложение Народная правда

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минобразования приостановило выдачу лицензий вузам.

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