Юристы или физики: стало известно, каких специалистов требует украинский рынок труда

Больше всего украинскому рынку труда нужно специалистов в сфере IТ, специалистов аграрного сектора и инженеров. А прикладные специальности могут производить для Украины дополнительный ВВП.

Как пишет Экспресс, компьютерщикам-начинающим готовы платить 500-1000 долларов, а программистам с опытом – 2-3 тысячи долларов.

Оплата труда комбайнера – от 1000 долларов в месяц. Инженерам платят от 15 до 25 тысяч гривен.

Однако, как и предыдущие годы, самыми популярными специальностями среди абитуриентов остаются "право" – более 77,5 тысячи заявлений, "филология" – 66 тысяч, "менеджмент" – более 51 тысячи и "среднее образование" – 46 тысяч заявлений. А физика и математика остаются непопулярными.

Владимир Бахрушин, главный эксперт группы "Образование", "Реанимационного пакета реформ", отметил, что материальная база в школах, которая должна была заинтересовать молодых людей наукой, совершенно устарела.

"К сожалению, нужно время, чтобы повысить престижность этих дисциплин. Вот, к примеру, в США в 12 университетах действует курс "Физика для будущих президентов". Ведь там ее не воспринимают как зазубривание формул или изучения законов. Там физика – дисциплина, которая учит творить, мыслить", – добавил Бахрушин.

Образовательный эксперт Андрей Черных рассказал, что поступающие хотят стать юристами и менеджерами, потому что считают эти специальности популярными. А потом думают, что смогут получать высокую зарплату. Однако такое количество юристов для рынка труда излишнее.

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинские абитуриенты могут попасть на вакантные бюджетные места в вузах.

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